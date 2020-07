Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Gan mật - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật kịp thời, cứu sống một bệnh nhân có khối u gan rất lớn đã bị vỡ.

Bệnh nhân là T.V.L, nam giới, 47 tuổi, trú tại Nghệ An. Thời gian gần đây, anh L. đột ngột bị đau bụng dữ dội, đã tự mua thuốc uống nhưng không thấy đỡ.

Ngày 18/6, bệnh nhân được chuyển từ Nghệ An đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đau bụng nhiều, bụng chướng.

Chụp cắt lớp ổ bụng cho thấy, người bệnh có khối u gan phải “khổng lồ”, kích thước lên tới 101x112x136mm. Nghiêm trọng hơn, khối u gan này đã bị vỡ. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển tới phòng phẫu thuật.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan, khoa Phẫu thuật Gan mật, thành viên kíp mổ cho biết, bệnh nhân đã nhanh chóng được nút mạch cấp cứu để cầm máu tạm thời, sau đó hồi sức gan trong 1 tuần.

Sau quá trình này, người bệnh được phẫu thuật cắt khối u gan phải vào ngày 26/6.

“Do khối u quá lớn và đã vỡ, các bác sĩ quyết định kiểm soát cuống chọn lọc để hạn chế mất máu trong phẫu thuật và giảm thiểu nguy cơ suy gan sau mổ”, bác sĩ Lan thông tin.

Hiện sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hoàn toàn ổn định, không có dấu hiệu suy gan hay bất kỳ biến chứng nào.

Bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức

Bác sĩ Lan nhấn mạnh, bệnh nhân L. là một trường hợp của bệnh lý ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát rất nguy hiểm. May mắn, bệnh nhân được phát hiện, xử lý kịp thời và hiệu quả.

Theo Ts.Bs Đỗ Tuấn Anh - Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ung thư gan nguyên phát là ung thư xuất phát từ gan, đa phần là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), ngoài ra còn có ung thư đường mật trong gan, u nguyên bào gan... Ung thư gan có thể di căn theo đường máu, bạch huyết và di căn đến phổi, xương.

Yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh ung thư gan là xơ gan do viêm gan B, C hay bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Những dấu hiệu sớm của bệnh bao gồm chán ăn, đau tức hạ sườn phải, chướng bụng, vàng da, củng mạc. Ở giai đoạn muộn, bệnh nhân sẽ có biểu hiện sút cân, suy kiệt, tắc mật nhiều,…

Có 2 phương pháp điều trị bệnh lý ung thư gan, gồm điều trị tại chỗ (bao gồm phẫu thuật, đốt sống, nút mạch tiêm cồn) áp dụng với những người bệnh giai đoạn sớm hoặc điều trị hệ thống (hóa trị, miễn dịch, xạ trị toàn thân) cho trường hợp u đã lan rộng. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên về phương pháp điều trị thích hợp nhất cho người bệnh tùy vào tình trạng sức khỏe và tình trạng của khối u.

Để dự phòng ung thư gan, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần tiêm phòng vaccine viêm gan B đầy đủ; hạn chế rượu bia; kiểm tra sức khỏe định kì 6 tháng/lần; ăn uống khoa học, hoạt động thể lực thường xuyên.

Nguyễn Liên