Sau khi uống rượu ngâm ba kích, nam bệnh nhân 40 tuổi bị cương dương suốt 30 giờ, phải vào viện phẫu thuật cấp cứu.

Chiều ngày 16/11, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận cấp cứu nam bệnh nhân 40 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng dương vật cương liên tục trong 30 giờ.

Bệnh nhân cho biết, bản thân khỏe mạnh, không mắc các bệnh mạn tính, không có tiền sử sử dụng chất gây nghiện. Tuy nhiên, trước đó bệnh nhân cảm thấy không tự tin về khả năng đàn ông của mình nên tự mua rượu ba kích để uống.

Sau khi dùng rượu, bệnh nhân tự tin quan hệ với vợ. Cuộc yêu diễn ra suôn sẻ nhưng khi xong “nhiệm vụ”, cậu nhỏ không chịu xuống. Tưởng rằng đó là tác dụng của rượu ba kích, bệnh nhân tiếp tục quan hệ với vợ thêm 2 lần song “cậu nhỏ” lại tiếp tục cương cứng hơn.

Bệnh nhân cố chờ thêm hơn 1 ngày, tìm đủ mọi cách để chữa nhưng không cải thiện mới đến viện cầu cứu bác sĩ.

TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán cương đau dương vật kéo dài thể thiếu máu.

Bác sĩ chỉ định điều trị bước đầu bằng phương pháp gây tê gốc dương vật, hút và bơm rửa vật hang. Tuy nhiên, 70 phút sau vẫn không có kết quả. Sau đó bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu mở thông vật xốp – vật hang để giải cứu “cậu nhỏ”.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên do đến viện muộn, vật hang bị thiếu máu kéo dài gây xơ hoá hang dương vật, do vậy sau này bệnh nhân sẽ phải đối mặt tình trạng rối loạn cương dương.

Hiện chưa rõ mẫu rượu bệnh nhân sử dụng có chứa thuốc kích dục hay không.

TS Bắc cho biết, cương đau dương vật là một rối loạn chức năng cương dương của nam giới nhưng hiếm gặp với tỉ lệ 1-2/100.000 nam giới.

Cương đau dương vật kéo dài thường được chia làm ba thể. Thể thiếu máu, thể không thiếu máu và thể tái diễn.

Trong đó, cương đau dương vật kéo dài thể thiếu máu là thể thường gặp nhất, chiểm khoảng 95% các trường hợp. Đặc điểm của thể này là sự cương cứng dương vật kéo dài trên 4 giờ, thường kèm theo cảm giác đau và giảm hoặc mất sự lưu thông của máu trong vật hang của dương vật.

Nếu tình trạng này kéo dài trên 12 giờ sẽ phá hủy niêm mạc các xoang hang, tiểu cầu bám dính hình thành các cục máu đông rải rác trong vật hang, gây bít tắc các mạch máu và làm nặng thêm tình trạng thiếu máu của dương vật.

Nếu không được điều trị kịp thời, sự thiếu máu kéo dài sẽ dẫn tới sự tổn thương không hồi phục các cấu trúc của dương vật và thậm chí là hoại tử dương vật.

Ngược lại, cương dương vật kéo dài thể không thiếu máu thường không đau, dòng máu lưu thông trong dương vật giàu oxy và không gây nên tổn thương nhu mô của dương vật, vì vậy thương không cần phải can thiệp cấp cứu.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng cương đau dương vật kéo dài như do các bệnh lý về huyết học/ đông máu, do sử dụng thuốc/các chất kích thích (rượu, cocaine, các thuốc an thần, các thuốc điều trị tang huyết áp…), do tiêm các chất hoạt mạch vào vật hang, các thuốc tăng sinh hồng cầu điều trị thiếu máu do suy thận, các thuốc làm tăng nồng độ hematocrit máu, nguyên nhân thần kinh và các nguyên nhân ác tính.

Trong đó, bệnh lý hồng cầu hình liềm là nguyên nhân thường gặp nhất ở người trẻ và nguyên nhân do sử dụng thuốc là thường gặp nhất ở nam giới trung niên.

BS khuyến cáo, khi cậu nhỏ cương cứng bất thường, các quý ông cần ngừng tất cả các kích thích tình dục.

Nếu sau một tiếng không có kích thích tình dục mà dương vật vẫn còn cương là có bất thường, khi đó lập tức đén các bệnh viện có chuyên ngành nam khoa để thăm khám.

Trong vòng 6 giờ đầu, nếu được can thiệp kịp thời, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn. Nếu để muộn, tỉ lệ hồi phục ngày càng giảm, nếu sau 24 giờ hầu như tất cả các trường hợp đều bị rối loạn chức năng cương.

