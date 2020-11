Táo được nhiều người lựa chọn trong thực đơn hàng ngày, bởi hàm lượng dinh dưỡng và những tác dụng tuyệt vời cho cơ thể.

Thương hiệu táo Washington nổi tiếng và ngày càng phổ biến với người tiêu dùng Việt

Táo Washington nổi tiếng bởi điều kiện thổ nhưỡng và chất lượng

Washington là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi tạo nên hương vị táo đặc trưng. Ngoài ra táo Washington còn có quy trình trồng táo đạt chuẩn chất lượng, công nghệ và bảo quản an toàn thực phẩm hàng đầu, chất lượng táo được kiểm tra kĩ về màu sắc, hàm lượng đường, tinh bột, áp suất, khả năng bảo quản theo tiêu chuẩn cao của Washington. Những trái táo trọn vẹn hàm lượng dinh dưỡng và đảm bảo an toàn cứ như vậy phân phối đến nhiều nơi, trong đó có Việt Nam và được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng.

Hàm lượng dinh dưỡng dồi dào trong trái táo nên bạn hãy ăn một quả táo mỗi ngày

Hàm lượng dinh dưỡng phong phú

Táo chứa nhiều vitamin và khoáng chất như canxi, flo, sắt, magie, mangan, photpho, vitamin C, kali, vitamin E và vitamin K. Theo hiệp hội tiểu đường Mỹ, chất xơ có trong vỏ táo sẽ giúp ngăn lượng đường trong máu tăng quá cao. Không chỉ vậy, chất xơ còn giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn, nhờ đó duy trì được cân nặng ổn định, tốt cho sức khỏe. Táo an toàn với hầu hết mọi người, kể cả những người dễ bị tăng đường huyết, bao gồm bệnh đái tháo đường loại 2 cũng có thể dùng được.

Táo còn được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe thần kinh như giúp giảm nguy cơ đột quỵ, tốt cho não, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer... Quercetin là một hợp chất chống oxy hóa đặc trưng giúp giảm thiểu lượng tế bào oxy hóa và viêm tế bào thần kinh. Với sức khỏe thể chất, táo có thể giúp duy trì cân nặng ổn định, giảm nguy ung thư…

Tiểu bang Washington sản xuất nhiều giống táo đa dạng giúp khẩu vị của bạn đa dạng hơn

Sự đặc biệt của các loại táo từ Washington

Táo Washington đa dạng với nhiều loại táo khác nhau, mỗi loại một hương vị đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy khó nhớ. Tại thị trường Việt Nam hiện có ba loại táo chủ đạo đến từ vùng đất này là táo Red Delicious, táo Granny Smith, táo Gala.

Nếu như táo Red Delicious (theo đúng nghĩa của tên gọi) giòn và ngọt dịu, phù hợp với các món ăn nhẹ như snack hay salad thì táo Gala lại là một trải nghiệm khác. Táo Gala được đa số người yêu thích làm bánh lựa chọn bởi hương vị ngọt ngào, thơm nhẹ giúp hương vị bánh có dấu ấn riêng của trái cây. Màu sắc của hai loại này cũng khác nhau khi Red Delicious có màu đỏ tươi và hình trái tim bên ngoài. Táo Gala có đặc trưng dễ nhận biết với những sọc hồng phần cam trên nền vỏ màu hơi vàng.

Táo Granny Smith hoàn toàn khác biệt với hai “người anh em” trên khi có màu sắc cuốn hút. Được giới thiệu ra thị trường từ những năm 1868, Granny Smith là loại táo “dễ tính” khi có thể đưa vào trong tất cả các loại công thức nấu ăn, từ những món salad, đến các loại nước sốt, món bánh nướng, món ăn đông lạnh và còn nhiều hơn thế nữa. Đây là loại táo có vị chua thanh và giòn cứng, sự khác biệt dễ nhận biết giúp người tiêu dùng dễ ghi nhớ khi sử dụng.

Snacks táo quế lát mỏng nuông chiều khẩu vị và giữ gìn vóc dáng

Thoả sức chế biến món ăn với táo Washington

Táo Washington có thể chế biến đa dạng 7 ngày theo 7 công thức khác nhau thỏa mãn khẩu vị của bạn và cả gia đình. Những biến tấu từ táo Washington có thể khiến bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Táo Granny và táo Gala cùng một số nguyên liệu dễ tìm trong nhà bếp có thể tạo nên món Cocktail táo hoa quả đầy đủ hương vị trái cây

Với các món ăn nhẹ hay snacks, bạn có thể thử trải nghiệm công thức sữa chua táo hoặc snack táo quế lát mỏng hay salad sứa táo lạ miệng chống ngán trên bàn ăn. Khi muốn đổi vị bữa xế chiều hay ăn giữa buổi, bạn có thể thử món bánh táo hoặc nem táo. Bánh Muffins táo quế sữa chua cũng là lựa chọn hợp lý cho những buổi tối gia đình, bạn bè quây quần bên nhau. Các công thức bạn đều có thể tham khảo tại Fanpage táo Washington Việt Nam và lựa chọn từ chính những loại táo đa dạng tại đây.

Dễ dàng lựa chọn

Tuy đa dạng về các loại táo nhưng táo Washington không hề khó mua như bạn nghĩ. Bạn chỉ cần xem stick dán nhãn trên táo với logo dòng chữ Washington hay USA trên đó. Nếu bạn cần so sánh giữa nhiều loại táo để chọn được đúng loại táo mình cần thì đừng ngần ngại hỏi nhân viên cửa hàng hoa quả hoặc trong siêu thị với các từ khóa như “táo đỏ Mỹ, táo Gala Mỹ, táo xanh Granny Smith của Mỹ”. Sự nổi tiếng về thương hiệu táo Washington, giá thành vừa phải và chất lượng đảm bảo đã giúp trái táo thân thuộc với nhiều người Việt.

Doãn Phong