Ngành y tế tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong sáng nay, nâng số ca dương tính lên 117 người.

Theo thông báo từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, sáng nay (22/6), tỉnh ghi nhận thêm 33 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Đây là F1 của các trường hợp liên quan đến những điểm dịch tễ của các ổ dịch trong tỉnh và các trường hợp khai báo y tế.

Điểm phong tỏa tại TP Dĩ An, Bình Dương

Trong số này, có 22 ca liên quan đến Công ty House Wares Việt Nam (TP Thuận An), 6 ca liên quan đến Công ty gốm Hiền Hòa Anh (thị xã Tân Uyên), 4 ca tại Chi nhánh xử lý chất thải thuộc Công ty cổ phần nước - Môi trường trường Bình Dương (thị xã Bến Cát) và môt ca là tài xế chở hàng tuyến xe Bắc – Nam (huyện Bàu Bàng).

Đa số những ca mắc mới đều đã được cách ly tập trung hoặc trong khu phong tỏa trước đó.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Bình Dương có tổng cộng 117 ca dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu liên quan đến ổ dịch tại Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên).

Các trường hợp F1, F2 của 21 ca mắc mới đang được ngành y tế khẩn trương truy vết. Các điểm dịch tễ liên quan cũng đã được các lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng cũng phong tỏa nhiều kh vực tại phường Bình Chuẩn (TP Thuận An), phường Tân Bình (TP Dĩ An), phường Tân An (TP Thủ Dầu Một), khu vực chợ Quang Vinh 2 (thị xã Tân Uyên).

Trong diễn biến liên quan, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã yêu cầu dừng tất cả các hoạt động vận tải hành khách công cộng trên các địa bàn đang thực hiện Chỉ thị 16, dừng hoạt động các chợ tự phát trong các khu công nghiệp.

Xuân An