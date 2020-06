Theo TS.BS Vũ Thị Khánh Vân, việc bổ sung một số tinh chất từ những dược liệu quý trong tự nhiên có thể giúp hỗ trợ cải thiện thính lực, hỗ trợ giảm ù tai.

TS.BS Vũ Thị Khánh Vân (Nguyên trưởng khoa A9 - Viện Y học cổ truyền quân đội) cho biết: “Theo Y học cổ truyền, một vấn đề mấu chốt khi điều trị suy giảm thính lực đó là nguyên lý “thận khai khiếu ra tai”. Nếu không có tổn thương liên quan đến giải phẫu ở tai thì tình trạng ù tai, giảm thính lực hầu hết là do thận hư. Lí do là bởi thận khí vốn có liên quan mật thiết với tai, khi (thận của chúng ta “hòa”) được thay bằng (Khí huyết của chúng ta “Sung hòa”), tai sẽ có thể nghe rõ các âm thanh. Ngược lại khi thận “suy”, con người dễ gặp phải tình trạng chóng mặt, ù tai, suy giảm thính lực. Ở người già, một trong những nguyên nhân dẫn đến suy giảm thính lực cũng là do thận khí đang dần duy nhược. Bởi vậy, những người có thính lực kém hoặc có dấu hiệu suy giảm thính lực cần chú ý bồi bổ “thận khí”.

Sơn thù du hỗ trợ trị tai ù, thận hư

Theo Đông y, Sơn thù du còn gọi là Sơn thù hay Thù thục, là loại cây sống lâu năm, chiều cao trên dưới 3m và thường mọc thành những bụi nhỏ. Khi cây có quả, người ta thu hoạch quả chín, thịt dày, màu đậm để làm dược liệu, hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh.

Quả Sơn thù du có vị chua, tính hơi ôn, quy vào kinh can và thận. Quả có tác dụng tư bổ can thận, thu liễm, cố sáp, dùng để hỗ trợ điều trị các chứng huyễn vực (hoa mắt, chóng mặt, ù tai), can thận hư tổn (đau lưng, mỏi gối, liệt dương, tiểu rắt..”, hư hãn (vã mồ hôi tự nhiên)…cùng nhiều chứng bệnh khác.

Qủa Sơn thù du khi chín được lựa chọn kĩ để làm thảo dược

Theo TS.BS Vũ Thị Khánh Vân, từ lâu Sơn thù du đã được coi là một dược liệu quý nhờ những công dụng tuyệt vời mang lại. Đặc biệt là khả năng hỗ trợ điều trị ù tai, giảm thính lực nhờ công dụng bổ sung, tăng cường chức năng thận. Sơn thù du cũng là dược liệu duy nhất được ghi trong “Dược điển Việt Nam” về công dụng giảm ù tai, tăng cường thính lực.

Để chữa chứng ù tai, thận hư với Sơn thù du, người bệnh có thể tham khảo bài thuốc dân gian sau. Chuẩn bị: sơn thù du, ngũ vị tử, hoàng bá, cam cúc hoa, địa hoàng, thạch xương bồ mỗi vị 6g đem ngâm rượu hoặc sắc thuốc uống hàng ngày. Dùng bài thuốc này liên tục trong vòng 15 ngày rồi nghỉ 10 ngày và sử dụng lại. Sau 3-5 liệu trình như vậy, thính lực sẽ dần được cải thiện.

Cốt toái bổ - thảo dược quý cho người suy giảm thính lực

“Cũng theo nguyên lý điều trị bệnh tận gốc “thận khai khiếu ra tai”, bên cạnh Sơn thù du còn có Cốt toái bổ - thảo dược giúp bổ thận khai khiếu ở tai, tăng tuần hoàn máu lên tai, nuôi dưỡng tai. Khi kết hợp Cốt toái bổ cùng Sơn thù du sẽ cho tác dụng “trong-ngoài”, nhờ đó mà khả năng nghe được cải thiện đáng kể” - TS.BS Vũ Thị Khánh Vân cho biết.

Cốt toái bổ là thảo dược phổ biến ở nhiều địa phương

Trong dân gian, cốt toái bổ là loại cây thông dụng, còn có tên gọi khác là tổ phượng, tổ rồng, tắc kè đá. Để làm dược liệu, người ta thu hoạch thân rễ của cây Cốt toái bổ, rửa sạch đất cát, bóc vỏ lá, phơi khô, đốt nhẹ cho cháy hết lông nhỏ phủ xung quanh. Khi dùng thái thành lát nhỏ mang sắc hoặc ngâm rượu uống.

Theo Đông y, Cốt toái bổ có vị đắng, tính ôn, quy vào kinh can và thận. Cốt toái bổ có công dụng giúp hỗ trợ bồi bổ can thận, chữa thận hư, ù tai, mạnh gân cốt, chấn thương, đau mỏi…Nhờ công dụng hỗ trợ tăng cường chức năng thận hiệu quả, Cốt toái bổ được tin dùng trong nhiều bài thuốc Đông y dành cho người suy giảm thính lực. Người bệnh có thể sử dụng riêng Cốt toái bổ để hỗ trợ điều trị bệnh hoặc kết hợp với các thảo dược khác như cây cối xay, sinh địa, câu ký tử, bạch quả, bột hoàng kỳ… theo tư vấn của dược sĩ để mang lại hiệu quả.

TS.BS Vũ Thị Khánh Vân chia sẻ: “Tuy không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng nhưng ù tai, suy giảm thính lực có thể dẫn đến nhiều hệ lụy mà người bệnh không nên chủ quan. Đó là cảm giác khó chịu vì luôn nghe thấy tiếng động trong tai, ăn không ngon, ngủ không yên, mệt mói, căng thẳng, suy nhược cơ thể. Chứng ù tai còn có thể gây nguy hiểm khi tham gia giao thông, cản trở giao tiếp và nếu để lâu ngày, bệnh hoàn toàn có thể gây điếc vĩnh viễn”.

“Bên cạnh việc tăng cường chức năng thận, chế độ dinh dưỡng cũng là yếu tố vô cùng quan trọng đối với người bị suy giảm thính lực. Người bệnh nên bổ sung những thực phẩm giàu sắt có tác dụng làm giãn mạch máu, tăng các tế bào hồng cầu, giúp tai được cung cấp đủ máu, từ đó tình trạng giảm thính lực sẽ được cải thiện. Ngoài ra, một chế độ nghỉ ngơi hợp lý, cân bằng cơ thể và đầu óc cũng sẽ giúp quá trình phục hồi thính lực nhanh và hiệu quả hơn.” - TS.BS Vũ Thị Khánh Vân tư vấn.

Tố Uyên