Sau khi ghi nhận 4 trường hợp mắc Covidd-19 liên quan đến bệnh nhân 8113, Bình Dương phát hiện thêm 2 nhân viên bất động sản dương tính SARS-CoV-2.

Khuya 5/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương phát đi thông báo về hai trường hợp dương tính nCoV tại TP Dĩ An có liên quan đến bệnh nhân 8113.

Nơi làm việc của 6 người dương tính với SARS-CoV-2 ở Bình Dương

Cụ thể là nữ (SN 2004, ngụ khố Tân Phú 2, phường Tân Bình, TP Dĩ An) và nam (SN 1998, ngụ khu phố 5, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP.HCM), cùng làm nhân viên Công ty sản xuất và thương mại Phúc Đạt (đường 16, khu phố Nhị đồng 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An) và là F1 của bệnh nhân 8113.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 29/5, ca bệnh 8113 ăn tối cùng với 7 người tại Công ty Phúc Đạt. Đến ngày 5/6, đã có 6 ca trong số này dương tính SARS-CoV-2.

Ngành y tế thông báo bổ sung thêm các địa điểm liên quan đến các ca mắc Covid-19 và đề nghị những ai đến các địa điểm trong khoảng thời gian sau đây, đến ngay cơ sở y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Cụ thể:

- Quán cà phê Yes (số 2 Truông Tre, TP Dĩ An) từ 17h00 ngày 30/5.

- Lotte Bình Dương từ ngày 30/5; Quán cơm niêu Hoàng Vân (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) từ 12h00 ngày 31/5.

- Nhà xe Thành Công (7A/12 khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, TP Thuận An, gần cầu Ông Bố) từ 15h30 ngày 1/6.

- Tiệm hớt tóc (đường Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An, trước quán có xe cà phê) từ 17h00 ngày 1/6.

- Quán sinh tố (đường Trần Quốc Toản, TP Dĩ An, gần bún mắm Cô 5) từ 21h30 ngày 1/6.

- Tiệm photo Lâm Hồ Hải (số 292 Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An) từ 14h30 ngày 1/6.

- Tiệm NET GAMING (phường Đông Hòa, TP Dĩ An) từ 21h00 ngày 29/5.

Hiện cơ quan y tế đang tiếp tục khoanh vùng các điểm dịch tễ, truy vết các trường hợp F1. F2 liên quan đến hai trường hợp dương tính nCoV trên để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covidd-19.

