Sau nhiều ngày không ghi nhận ca bệnh mới, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vừa thông báo có một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc mắc Covid-19.

Đến 22h tối nay, 25/3 lực lượng chức năng TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa toàn bộ tuyến đường D35 (KDC Việt - Sing, phường An Phú, TP Thuận An) để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Nơi ở của người Trung Quốc mắc Covd-19 bị phong tỏa

Đây là nơi ở của ông Zhang Biao (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), người được xác định nhiễm Covid-19 trong cộng đồng mới nhất tại tỉnh Bình Dương.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng TP Thuận An nhận được thông báo của CDC TP.HCM về việc ghi nhận một trường hợp dương tính với Covid-19 khi đi xét nghiệm để xuất cảnh.

Trước khi đi xét nghiệm, người này đã đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) lấy hàng và tiếp xúc gần với người Campuchia.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ nơi ở của người này tại phường An Phú, đồng thời xác định được 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và đều được đưa đi cách ly tập trung.

Xuân An