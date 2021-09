Tình hình dịch bệnh trên cả nước đang có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là những địa bàn đang tăng cường giãn cách.

Ngày 25/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với 63 tỉnh, thành phố; 705 quận, huyện, thị xã; 10.400 xã, phường, thị trấn trên toàn quốc.

Tại cuộc họp, các ý kiến thống nhất đánh giá, tình hình dịch bệnh trên phạm vi cả nước đang tiếp tục được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là những địa bàn thực hiện tăng cường giãn cách.

Theo đó, số ca mắc và ca tử vong đều giảm đáng kể, là tín hiệu động viên cho những nỗ lực của tuyến đầu. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tuần qua ghi nhận 72.236 ca Covid-19, giảm 9,7% so với tuần trước đó. Số tử vong trong tuần giảm 12,1% so với tuần liền kề (riêng TP.HCM giảm 10,5%, Bình Dương giảm 12,6%, Đồng Nai giảm 15,4%, Long An giảm 15,8%).

1,05 triệu liều vắc xin Covid-19 Abdala do Cuba sản xuất đã được bàn giao cho Bộ Y tế ngay khi đoàn công tác của Chủ tịch nước xuống sân bay Nội Bài, minh chứng thêm kết quả tốt đẹp của ngoại giao vắc xin.

Chiều 24/9, doanh nghiệp Việt Nam chính thức công bố sản xuất thành công lô vắc xin phòng Covid-19 Sputnik V (Gam-COVID-Vac) đầu tiên tại Việt Nam.

Lô vắc xin này được Viện Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamalaya, Liên bang Nga phân tích, thẩm định, đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn. Dự kiến vắc xin Sputnik V do Việt Nam gia công sẽ được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng toàn dân.

Các ứng dụng phòng chống dịch đã được thống nhất về 1 ứng dụng chung. Bộ Thông tin Truyền thông đề xuất với Ban chỉ đạo Quốc gia sẽ có một Kế hoạch truyền thông thống nhất toàn quốc.

Sáng 25/9, gần 100 cán bộ y tế của Hà Nội đã về hỗ trợ tỉnh Hà Nam trong công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh của tỉnh này. Theo kế hoạch, ngành y tế Hà Nội cử tổng số 302 cán bộ y tế trực thuộc 20 đơn vị y tế trong và ngoài công lập hỗ trợ Hà Nam chống dịch.

“Đây là tín hiệu vui không chỉ về tinh thần tương ái, đó còn là tín hiệu vui về nội lực của Hà Nội”, thông cáo báo chí cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nêu rõ.

Một tiếng trước khi Hà Nam giãn cách TP Phủ Lý, Thủ tướng gọi điện cho lãnh đạo tỉnh, nói Phủ Lý gần 200.000 dân, cùng với 250.000 công nhân, tỉnh có đủ lực đảm bảo an sinh xã hội cho 450.000 người trong 2 tuần không.

Hà Nam đã điều chỉnh kịp thời, thay vì phải giãn cách 450.000 người đã khoanh vùng “thật gọn”, chỉ áp dụng giãn cách với vài trăm người.

Một tỉnh khác đang có nhiều kết quả khả quan trong chống dịch là Kiên Giang. Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Đỗ Thanh Bình cho biết, sau khi Thủ tướng phê bình, trong 12 ngày qua, tỉnh đã khắc phục các hạn chế, xét nghiệm sàng lọc diện rộng, tập trung ở xã, phường, thị trấn nguy cơ cao và rất cao.

Dựa trên kết quả xét nghiệm tầm soát, tỉnh đã đánh giá mức độ nguy cơ và chuyển trạng thái chống dịch theo từng vùng. Biểu đồ dịch của Kiên Giang nửa tháng qua đi xuống dần, nhất là ca nhiễm cộng đồng giảm mạnh. Tỉnh đặt mục tiêu trở lại "bình thường mới" trước 30/9.

Nguyễn Liên

