Cả nước đang có 176 bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nặng, 40 ca đang nguy kịch, con số cao nhất từ trước đến nay.

Tính đến trưa nay, cả nước đang còn 6.025 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại 107 cơ sở y tế. Trong đó Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Bắc Giang đang điều trị 741 bệnh nhân, nhiều nhất cả nước. Kế đó là Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt Hàn Bắc Giang có 565 bệnh nhân, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang (509 ca), Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (200 ca)…

Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 176 người trong tình trạng nặng (131 ca thở oxy gọng kính, 45 ca thở máy không không xâm nhập); 40 ca nguy kịch (31 ca thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực, 9 ca đang thở ECMO).

Hiện tại, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có 21 ca nguy kịch, hầu hết là bệnh nhân có bệnh nền, được phát hiện mắc Covid-19 trong bệnh viện; 7 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM, 2 trong số đó đang phải lọc máu liên tục; 2 trường hợp ở Bắc Giang; 1 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cấp cứu cho bệnh nhân Covid-19 nặng. Ảnh: Thanh Đặng

Trường hợp tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang mới 31 tuổi, không bệnh nền, ngay sau khi vào viện đã phải thở máy, lọc máu liên tục. Bệnh viện này hiện đang là ICU lớn nhất miền Bắc với quy mô 101 giường bệnh, chuyên tiếp nhận điều trị các ca Covid-19 nặng với sự giúp sức của các bác sĩ đến từ nhiều tỉnh thành.

Trong 9 ca ECMO, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị 4 ca, 1 ca tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang; 1 ca tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là thuyền trưởng người Hàn Quốc, 67 tuổi có tiền sử tăng huyết áp, béo phì.

2 ca ECMO tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM gồm nam thanh niên 22 tuổi, quê ở Long An (7455), phổi đông đặc như bệnh nhân 91 - phi công người Anh và bệnh nhân 8346 ngụ ở Tây Ninh, là ca nhập cảnh, chuyển vào viện ngày 4/6 trong tình trạng suy hô hấp nặng, đến nay tình trạng suy hô hấp chưa cải thiện.

Ca còn lại tại Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh nhân 8944, chiến sĩ công an quận Tân Phú, được can thiệp ECMO từ sáng 8/6 do tổn thương phổi nặng, suy hô hấp. Ca bệnh này được Bộ Y tế công bố ngày 7/6.

Do số lượng bệnh nhân Covid-19 tại TP. HCM liên tục tăng, hiện đã lên tới 542 ca nên trong những ngày tới, 2 ê-kíp của Bệnh viện Chợ Rẫy đang hỗ trợ tại tâm dịch Bắc Giang sẽ rút dần về TP. HCM.

Thúy Hạnh

Công bố 86 ca Covid-19 trong nước, Bắc Giang, TP.HCM tăng mạnh Trưa 10/6, Bộ Y tế công bố 88 bệnh nhân Covid-19 mới, gồm 86 ca trong nước và 2 trường hợp nhập cảnh.

Không hỗ trợ iframe