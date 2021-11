Sáng 22/11, hơn 651.000 trẻ từ 12-17 tuổi tại TP.HCM sẽ bước vào đợt tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2.

Tại trường THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM, 4 bàn tiêm sẽ đảm nhận tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh trong đợt này. Công suất điểm tiêm đạt 400 mũi/buổi.

Học sinh trưởng THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM trong ngày tiêm 22/11.

Theo bà Lương Bích Nga, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, đợt này có hơn 1.600 học sinh nằm trong diện tiêm mũi 2. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, nhà trường đã làm vệ sinh, lau nước sát khuẩn các phòng học và chuẩn bị khẩu trang cho học sinh (nếu cần sử dụng thêm).

Nhà trường tổ chức tiêm chủng theo từng lớp học. Mỗi lớp sẽ được bố trí 1 khung giờ cố định, học sinh nhận tin nhắn báo thời gian để sắp xếp. Khoảng cách mỗi lớp tiêm cách nhau 15 phút.

“Như vậy sẽ tránh được ùn tắc ngay từ cổng trường cho đến bên trong khu vực tiêm”, bà Nga cho biết.

Nhà trường cố gắng vận động phụ huynh để học sinh được tham gia tiêm chủng an toàn, chấp hành 5K khi đến tiêm. Mỗi học sinh đều có phụ huynh đi kèm khi khám sàng lọc và được hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng với các biến chứng có thể xảy ra

“Từ đó, chúng tôi hy vọng các em có thể sớm được đến trường an toàn. Đồng thời, nhà trường chuẩn bị tốt nhất các điều kiện học tập, cơ sở vật chất để phụ huynh an tam. Đặc biệt là có kế hoạch ôn tập tốt cho các em học sinh khối 12 bước vào kỳ thi quan trọng.”

Học sinh và phụ huynh đều phải đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào điểm tiêm.

“Em cảm thấy học online chưa thực sự hiệu quả với lớp 12 chúng em. Vậy nên nếu tiêm đủ 2 mũi thì em sẽ sớm được đến trường và ôn tập hiệu quả hơn”, em Đỗ Xuân Tinh, học sinh lớp 12, Trường THPT Trưng Vương, quận 1 cho biết.

Trường THPT Trưng Vương là 1 trong 5 điểm tiêm của quận 1 đợt này. Trong khi đó, TP Thủ Đức triển khai 21 điểm tiêm. Điểm có đông học sinh nhất là THPT Đào Sơn Tây với 1.075 em.

Theo Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn cho biết, trong ngày 22/11, huyện có 8 điểm tiêm tại các trường THPT trên địa bàn. Mỗi điểm sẽ tiêm cho khoảng 600-800 học sinh lớp 11-12. Sau đó, sẽ hạ dần độ tuổi cho các nhóm tiếp theo.

Tại huyện Cần Giờ, huyện thiết lập 4 điểm tiêm ở các trường cấp ba Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa và Thạnh An. Khoảng 2.400 em được tiêm chủ yếu là học sinh THPT, một số ít học sinh cấp 2 từ xã đảo Thạnh An.

Cùng với đó, tất cả 21 quận huyện và TP Thủ Đức sáng nay đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 cho trẻ em, dự kiến kéo dài đến ngày 28/11.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tất cả trẻ từ 12-17 tuổi sinh sống, học tập trên địa bàn TP, đã tiêm mũi 1 và đủ thời gian tiêm mũi 2 sẽ được tiêm trong đợt này. Trẻ đã tiêm mũi 1 tại tỉnh thành khác, hiện đang ở TP.HCM cũng thuộc đối tượng tiêm chủng.

Đợt này cũng sẽ tiêm cho những trẻ từ 12-17 tuổi thuộc nhóm bị trì hoãn tiêm trong đợt 1, vừa tròn 12 tuổi, sinh viên chưa đủ 18 tuổi, trẻ vừa đồng thuận tiêm chủng, hoặc mới trở về TP.

Học sinh tại huyện Củ Chi tiêm vắc xin Pfizer phòng Covid-19.

TP.HCM yêu cầu trẻ tiêm vắc xin phải có mã số định danh, địa chỉ thường trú để thuận lợi cho công tác thống kê, báo cáo. Phụ huynh, người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin này khi lập danh sách tiêm chủng.

Công an xã, phường sẽ hỗ trợ người dân nhận thông báo mã định danh cá nhân đối với trẻ có địa chỉ thường trú ở nơi khác. Bên cạnh đó, có biện pháp giải quyết phù hợp nếu không kịp cung cấp mã định danh cá nhân khi lập danh sách tiêm chủng.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng tham mưu, Công an TP, Bộ Công an đã cấp định danh cá nhân cho toàn bộ người dân, kể cả trẻ mới sinh.

Công an TP đã chỉ đạo công an địa phương nơi thường trú, liên hệ thông báo mã định danh cá nhân cho công dân. Với người dân tạm trú, cần liên hệ với nơi thường trú để được cấp mã số này nhanh nhất. Ngoài ra, người tạm trú có thể liên hệ công an xã phường nơi tạm trú để được hỗ trợ.

“Tuy nhiên khi liên hệ với công an nơi tạm trú phải trước ít nhất 2 ngày để liên hệ lại với công an nơi thường trú”, Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin.

Trước đó, TP.HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước tiêm vắc xin Pfizer phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 27/10 và hoàn thành sau 8 ngày.

Kết thúc đợt 1, có 651.468/665.449 trẻ được tiêm chủng, chiếm tỷ lệ 92,8%. TP.HCM ghi nhận 54 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm như đau sốt tại chỗ. Không có trường hợp trẻ bị phản ứng nặng.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành HCDC thông tin về đợt tiêm ngừa cho trẻ em.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc HCDC nhận định, quá trình tiêm chủng gặp khó khăn do di biến động dân cư lớn, tập trung chủ yếu nằm ở số trẻ không đi học. Bên cạnh đó, vẫn còn những trẻ chưa được cha mẹ đồng thuận tiêm chủng, địa phương đang tiếp tục vận động.

Theo Sở Y tế TP.HCM, từ nay đến cuối năm, TP cần khoảng 2,9 triệu liều vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. TP cũng dự kiến cần khoảng 2,1 triệu liều vắc xin để tiêmcho trẻ từ 3 đến 11 tuổi trong năm 2022. Nhóm tuổi này hiện vẫn chưa được Bộ Y tế cho phép tiêm ngừa Covid-19.

>>> Thông tin về Vắc xin Covid-19 mới nhất

Từ ngày 22/11, trẻ em TP.HCM được tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 Trẻ em tại TP.HCM đã đến thời gian tiêm mũi 2, bao gồm trẻ đã tiêm mũi 1 ở tỉnh thành khác, đều được tiêm đợt 2 kể từ ngày 22/11.