TP.HCM đặt mục tiêu vượt qua đỉnh dịch Covid-19 trong 2 tuần tới, trong bối cảnh có đến 13 phường xã đang ở cấp độ dịch nguy cơ cao.

Chiều 3/3, tại họp báo cung cấp thông tin tình hình Covid-19, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết ngành y tế vẫn theo dõi sát diễn biến dịch bệnh. Thành phố cũng quyết liệt đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trong 2 tuần tới sẽ vượt qua đỉnh dịch Covid-19.

"Để đạt được mục tiêu này, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức, các xã phường phải thực hiện nghiêm đánh giá cấp độ dịch tại địa phương và khắc phục ngay điểm yếu trong các hoạt động phòng chống dịch.

Đồng thời, cần ra quyết định đóng hoặc mở các hoạt động tùy thuộc vào cấp độ dịch", bà Mai cho hay.

Bác sĩ đến tận nhà tiêm vắc xin cho người thuộc nhóm nguy cơ.

Bên cạnh đó, ngành y tế TP tiếp tục thực hiện cao điểm chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ từ nay đến hết 31/3/2022. Theo bà Mai, cần phải thực hiện các biện pháp hạn chế lây lan từ trẻ em sang người thuộc nhóm nguy cơ.

Tất cả trẻ dưới 12 có triệu chứng bệnh như sốt, ho cần được khám và tầm soát. Với gia đình không đủ điều kiện cách ly trẻ F0 với người thuộc nhóm nguy cơ, Sở Y tế khuyên nên cho trẻ nhập viện điều trị.

Cũng liên quan đến đối tượng trẻ em, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, dự kiến có khoảng 970.000 trẻ từ 5-11 tuổi trên địa bàn sắp được tiêm vắc xin Covid-19.

Dự kiến 7 triệu liều vắc xin tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi sắp về Việt Nam.

Theo đó, trẻ đang đi học sẽ tiêm vắc xin tại trường học do cơ sở giáo dục, y tế địa phương sắp xếp. Trẻ không đi học sẽ tiêm tại điểm cố định hoặc lưu động do các quận huyện bố trí. Trẻ mắc bệnh đang điều trị sẽ do các bệnh viện tiêm ngừa.

“Nguyên tắc sẽ tiêm từ lứa tuổi 11,10,9 tuổi trở xuống dần. Dự kiến mũi 1 tiêm trong 10 ngày. Khi đủ thời gian khoảng cách yêu cầu sẽ tiêm mũi 2 trong 10 ngày. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Tiêm trẻ em phải có sự chuẩn bị kỹ”, ông Tâm nói

Linh Giao