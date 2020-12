Thông tin về sản phẩm: Sản xuất tại: Công ty TNHH Bách Thảo Dược Địa chỉ: Lô Q-6, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm An Phúc Hưng Địa chỉ: Số nhà 113 Đường Đinh Điền, phố 12, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Hotline: 024 2263 6262 Website: https://anphuchung.com GPQC số: 1713/2020/XNQC-ATTP Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.