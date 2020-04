TPBVSK VMP Livapill - Khám phá mới từ dược liệu Việt giúp “Cho lá gan khỏe mỗi ngày” là sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng bệnh gan, giúp hạ men gan tăng do bệnh lý. Sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu tự nhiên giúp phục hồi và bảo vệ lá gan được nhiều người sử dụng bởi tính hiệu quả và an toàn nhờ việc phối hợp bào chế giữa cao Đỏ ngọn, cao Kế sữa và cao Cà gai leo. VMP Livapill được sản xuất tại đơn vị lớn, có uy tín gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực dược là nhà máy Dược phẩm Sao Kim trên dây chuyền sản xuất hiện đại, an toàn, đạt tiêu chuẩn GMP được Bộ Y tế chứng nhận. Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, tôn chỉ hành động “Tâm như Sao” luôn cập nhật Công nghệ bào chế mới nhất trên thế giới, VMP Pharma và Saokim Pharma cam kết nghiên cứu để đưa ra thị trường những sản phẩm TPBVSK tốt cho sức khỏe cộng đồng. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Cổ phần y dược Công nghệ cao Việt Nam (VMP Pharma) Website: https://livapill.vmp.org.vn/ Hotline: 1900 98 98 62/ 097 478 6060 Giấy phép số: 00838/2019/ATTP-XNQC Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.