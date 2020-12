Mùa đông, thời tiết chuyển lạnh là thời điểm khởi phát nhiều bệnh, trong đó có bệnh lý về xương khớp.

Các chuyên gia cho biết, thông thường, khi thời tiết chuyển mùa, nhất là mưa nhiều, lạnh, rét, người bị bệnh về xương khớp hay bị đau, nhức, tê buốt, cứng khớp, đặc biệt là về đêm. Đau nhức, tê buốt các khớp xương có thể từ mức độ nhẹ, cho đến các bệnh lý như: viêm khớp dạng thấp, viêm khớp do thoái hóa khớp, bị cứng khớp… Điều đáng nói, càng bị đau, nhức xương, khớp, người bệnh càng sợ cử động, dẫn đến các khớp trở nên tê cứng, khó cử động; đặc biệt là khớp gối, khớp cổ tay, ngón tay...

Theo các chuyên gia, lý do dễ đau nhức khớp vào mùa lạnh là do: Không khí lạnh thâm nhập vào cơ thể qua đường da bởi các lỗ chân lông, làm cho mạch máu tại các vùng da co lại. Từ đó, máu đến các khớp xương bị hạn chế hoặc rất ít, nên thiếu máu nuôi dưỡng khớp, các màng hoạt dịch và sụn khớp bị kích thích, gây nên đau nhức.

Vì vậy, vào mùa lạnh, rét nếu mặc không đủ ấm, nhà ở không kín gió để gió lùa, chăn, đệm không đủ ấm thì chứng đau nhức khớp xương càng dễ xảy ra, đặc biệt người có bệnh về khớp, đã có tuổi, sức yếu.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Khớp Khang Hải

TPBVSK Khớp Khang Hải có thành phần collagen type 2 - một protein giữ vai trò quan trọng, có nhiều trong sụn khớp ở con người và động vật. Khoa học đã chứng minh, collagen type 2 không chỉ có tác dụng hỗ trợ tái tạo tế bào sụn khớp, mà còn có tác dụng điều hòa miễn dịch, hỗ trợ làm chậm quá trình viêm sụn và ngăn chặn sụn khớp hư hại lan rộng.

Vai trò của collagen type 2 trong bảo vệ sụn khớp (hình minh họa)

Ngoài collagen type 2, Khớp Khang Hải còn được chiết xuất từ nhiều thảo dược khác như: vuốt quỷ, cây liễu trắng, hy thiêm, cốt toái bổ. Đây là những vị thảo dược có tác dụng hỗ trợ trị bệnh viêm khớp, tốt cho người đau nhức xương khớp, người cần kháng viêm, giảm đau...

Nhờ đó Khớp Khang Hải hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cho khớp, hỗ trợ làm trơn ổ khớp, hỗ trợ giảm đau mỏi khớp, hỗ trợ khớp vận động linh hoạt, hỗ trợ giảm các nguy cơ thoái hóa khớp. Sản phẩm thích hợp cho những đối tượng bị khô khớp, cứng khớp, đau mỏi các khớp; người bị đau nhức xương khớp, thoái hóa đốt sống cổ do thoái hóa khớp, viêm khớp; người vận động nặng nhọc nguy cơ gây thoái hóa khớp.

