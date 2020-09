Nhiều người thường chủ quan với những cơn chóng mặt, đau đầu, mắt mờ, mất ngủ… trong khi đây là dấu hiệu cảnh báo thiếu máu lên não, rối loạn tiền đình, nếu không được kiểm soát kịp thời có thể dẫn đến đột quỵ, tai biến.

Thiếu máu lên não, rối loạn tiền đình dễ dẫn đến đột quy, tai biến

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu máu lên não, rối loạn tiền đình thường xuất hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nguyên nhân có thể do huyết áp thấp, thiếu máu, tai biến, các bệnh về tim mạch,… gây tắc nghẽn mạch máu. Hoặc đơn giản là do lo lắng căng thẳng, stress do mất ngủ, áp lực công việc, …

Mới đây, Đại tá, PGS. TS Nguyễn Minh Hiện (Chủ tịch hội Đột quỵ miền Bắc, Nguyên chủ nhiệm khoa đột quỵ, Bệnh viện 103) đã có một số chia sẻ tại Tọa đàm khoa học “Công thức đột phá từ Úc dành cho những người mắc các chứng đau đầu, mất ngủ, thiếu máu não, rối loạn tiền đình”, diễn ra tại Hà Nội.

Theo PGS. TS Nguyễn Minh Hiện, “Nếu tình trạng bệnh kéo dài, sẽ khiến các rối loạn vận động, cảm giác, rối loạn thị lực, thính lực và rối loạn tiền đình tăng lên. Bệnh nhân thường có các triệu chứng như: đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ, mất ngủ, bồn chồn, lo lắng, ù tai, mờ mắt, đi lại loạng choạng, nôn, buồn nôn và hiệu suất làm việc kém. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào từng nguyên nhân gây bệnh, tình trạng bệnh hiện tại và mức độ quan tâm đến sức khỏe của người bệnh. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh dễ dẫn đến tình trạng đột quỵ, tai biến”.

Cùng xuất hiện tại buổi tọa đàm, NSND Lan Hương và NSND Trọng Trinh đã chia sẻ về mối lo lắng cũng như là tình trạng sức khỏe mà bản thân đang gặp phải. Trước những vấn đề trên, chuyên gia đã có những trao đổi cụ thể và khuyên mỗi người nên tự ý thức về sức khỏe cá nhân. Đặc biệt, nên đi khám tổng quát tối thiểu 2 lần/năm và tìm gặp chuyên gia khi cảm thấy cơ thể có dấu hiệu khác thường.

Đại tá, PGS. TS Nguyễn Minh Hiện chia sẻ về các bệnh lí não bộ thường gặp phải, nguyên nhân, thực trạng và hướng giải quyết vấn đề

Ngoài ra, mỗi người cũng có thể phòng bệnh bằng việc cân đối khẩu phần ăn uống, rèn luyện thể dục thường xuyên và đặc biệt là sử dụng các thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp bổ sung dưỡng chất nhằm giúp tăng lưu lượng máu lên não và cải thiện các triệu chứng do thiếu máu não gây nên.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkon hỗ trợ tăng cường lưu thông máu

“Trên thị trường có nhiều sản phẩm nhưng theo tôi thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkon là 1 sản phẩm có hiệu quả an toàn và lâu dài trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh về thần kinh. Từ các chứng đơn giản như đau đầu, mất ngủ cho đến rối loạn tiền đình, thiếu máu não”, Đại tá, PGS. TS Nguyễn Minh Hiện chia sẻ.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkon được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty Lab Pharmaceutical có trụ sở chính tại Úc. Theo nhà phân phối, điều đặc biệt ở sản phẩm này là sự kết hợp giữa 2 thành phần cao cấp điển hình trong điều trị các bệnh lý thần kinh là: Ginkgo biloba (bạch quả) và Bacopa monnieri (rau đắng biển) cùng các hoạt chất vitamin nhóm B và Coenzyme Q10,… có tác dụng hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, giảm căng thẳng, mệt mỏi, giảm rối loạn tiền đình.

Theo đánh giá của Đại tá, PGS. TS Nguyễn Minh Hiện, “Sản phẩm này chứa công thức thành phần tối ưu với cơ chế kép 2 trong 1 lên cả hệ thần kinh và toàn cơ thể. Vì vậy, sản phẩm phù hợp với những người gặp phải tình trạng như căng thẳng, đau đầu, mất ngủ, người bệnh thiếu máu não, rối loạn tiền đình,… Đặc biệt, đối với các tình trạng như rối loạn tiền đình trung ương (mãn tính), thiếu máu não lâu năm, đau đầu mãn tính, hay mất ngủ kinh niên, việc sử dụng Ginkon cũng đem lại hiệu quả hỗ trợ tích cực”.

Toàn cảnh tọa đàm khoa học “Công thức đột phá từ Úc dành cho những người mắc các chứng đau đầu, mất ngủ, thiếu máu não, rối loạn tiền đình”

“Tôi uống đều đặn 2 viên Ginkon mỗi ngày theo đúng hướng dẫn của chuyên gia. Từ đó, những dấu hiệu đau đầu, mệt mỏi giảm dần, đặc biệt là chứng mất ngủ được cải thiện rõ rệt, tôi tìm lại được giấc ngủ ngon, tinh thần thoải mái, tràn đầy năng lượng”, NSND Lan Hương chia sẻ cảm nhận về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkon sau gần 2 tháng sử dụng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkon - bí quyết chăm sóc sức khỏe hiệu quả của NSND Lan Hương (Hương Bông)

NSND Trọng Trinh không ngần ngại chia sẻ, “Chỉ sau khoảng 2 tuần sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkon, tôi đã thấy những chuyển biến tích cực. Kiên trì uống sản phẩm trong khoảng gần 2 tháng thì điều tôi thấy cải thiện rõ nhất là chứng đau đầu, sau đó là việc cải thiện trí nhớ cũng rõ rệt. Còn hoa mắt chóng mặt thì biến mất như chưa từng xảy ra vậy”.

NSND Trọng Trinh chia sẻ về hiệu quả của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkon

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkon còn là sản phẩm được sản xuất tại Úc - đất nước đi đầu trong ngành sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, với công nghệ tiên tiến, áp dụng dây chuyền đạt chuẩn GMP, đặc biệt đã được chứng nhận từ Cục quản lý dược phẩm Úc TGA.

