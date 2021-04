Welson là một thương hiệu chăm sóc sức khỏe đến từ Hàn Quốc, với thành phần chủ lực là hồng sâm, cho ra đời sản phẩm TPBVSK Welson for Men - sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường testosterone và khả năng sinh lý ở nam giới. Trong TPBVSK Welson for Men có chứa nhiều loại thảo dược quý hiếm với hàm lượng cao như: chiết xuất hồng sâm Hàn Quốc đậm đặc; chiết xuất Maca; chiết xuất Đông trùng hạ thảo; chiết xuất hàu; chiết xuất cọ lùn. Sản phẩm giúp hỗ trợ tiết testosteron, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý ở nam giới, trở thành người bạn đồng hành được nhiều mày râu lựa chọn. Welson có nhiều dòng sản phẩm khác nhau, phù hợp nhiều đối tượng và nhu cầu: - TPBVSK Welson for Men: Hỗ trợ tiết testosterone, tăng cường khả năng sinh lý ở nam giới. - TPBVSK Welson for Women: Hỗ trợ cải thiện sinh lý nữ và các triệu chứng do thiếu hụt nội tiết tố nữ. - TPBVSK Welson Ginseng: Hỗ trợ tăng cường sức khỏe và hỗ trợ giảm mệt mỏi. - TPBVSK Welson Red Ginseng: Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm cholesterol, giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ giảm mệt mỏi. Trong tháng 4/2021, Welson mang đến ưu đãi lớn nhất năm: Nhận ngay quà tặng khi mua 1 hộp TPBVSK Welson for Men. Riêng hóa đơn trên 1 triệu đồng tặng thêm 3 chai nước uống Đông Trùng Hạ Thảo Hàn Quốc (trị giá 105 nghìn đồng); Voucher giảm giá lên đến 80 nghìn đồng. Ngoài ra, với các sản phẩm TPBVSK khác đến từ nhãn hiệu Welson cũng có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn chỉ có tại cửa hàng chính hãng Welson. Thông tin chi tiết: http://bit.ly/Welson-HQ Đơn vị nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH Faroson. Địa chỉ: 163 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam. *Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh