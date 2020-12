Bệnh mỡ máu cao ngày càng trẻ hóa và phổ biến. Nguyên nhân nào khiến ngày càng nhiều người mắc mỡ máu cao?

Nguyên nhân mỡ máu cao

Việc ăn nhiều thịt đỏ, đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, nội tạng động vật, tinh bột, bánh kẹo ngọt, uống nước ngọt có ga, rượu bia, thuốc lá, lười tập thể dục… được xem là nguyên nhân dẫn đến mỡ máu cao. Máu đang linh động, sạch trong sẽ nhớt nhớt, tệ hại hơn nữa sẽ sền sệt như dòng sông bùn làm tắc nghẽn thành mạch máu.

Trái tim của chúng ta hoạt động liên tục 24/24, không ngừng nghỉ để bơm máu đi khắp cơ thể. Dòng máu trong sạch, tim sẽ không vất vả làm việc. Ngược lại khi máu nhiễm mỡ, tim sẽ phải hoạt động mạnh hơn để bơm máu đi khắp nơi, kéo theo huyết áp tăng. Khi còn trẻ, cơ thể phần nào chịu đựng được nhưng phải đối mặt với nguy cơ tồn đọng mảng xơ vữa do mỡ máu tích tụ gây nên. Lâu dần, cơ thể già đi, khả năng xử lý giảm, cả hệ thống mạch máu chằng chịt dài khoảng 96.000km không được tẩy rửa, không được làm sạch sẽ gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như: huyết áp, tai biến (đột quỵ), xơ gan…

Triệu chứng bệnh mỡ máu cao

Các chuyên gia chỉ ra nhiều triệu chứng của bệnh mỡ máu cao:

Ban đầu là người lờ đờ uể oải, ngồi xuống đứng lên hay bị hoa mắt chóng mặt, leo cầu thang thở dốc. Lâu dần chân tay tê bì, hay bị lạnh và run, cầm nắm vật không được thật tay, hay làm rơi đồ vật, không làm được những việc khéo léo.

Khi chỉ số mỡ máu ở mức cao, có nguy cơ bị tai biến. Thậm chí ở mức độ này có những người bị đột quỵ nhẹ thoáng qua mà không biết, biểu hiện là: đau đầu, đau nửa đầu, đau tức ngực, hụt hơi thường xuyên, chân đi không vững, có đôi khi mắt mờ đột ngột, suy giảm trí nhớ…

Khi có những dấu hiệu kể trên cần đi kiểm tra bác sĩ và có hướng xử lý để tránh gặp những cơn tai biến nặng như: méo mồm, nói ngọng, nói khó, liệt nửa người hoặc liệt cả người…

Bí quyết phòng ngừa mỡ máu cao của người Nhật Bản

Nattokinase là một loại enzyme được chiết xuất từ ​​"Natto" là một món ăn truyền thống làm từ đậu tương lên men, có từ hơn một nghìn năm của Nhật Bản. Người Nhật Bản ăn món ăn này hàng ngày để có hệ tim mạch khoẻ mạnh, trí não minh mẫn.

Năm 1980, TS. Hiroyuki Sumi người Nhật đã phát hiện ra chất tơ dính mầu trắng trong món ăn Natto làm tan cục máu đông là một loại enzyme chưa từng được biết, ông đặt tên enzyme này là Nattokinase. Sau đó, trải qua nhiều nghiên cứu khoa học, Nattokinase được chứng minh có khả năng làm giảm độ nhớt, mỡ máu, hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành cục máu đông giúp máu lưu thông.

Nattokinase là một loại enzyme và các enzyme có đặc tính rất dễ bị phá hủy ở nhiệt độ cao và môi trường axit dạ dày. Do đó, các nhà nghiên cứu của Nhật Bản sáng chế ra công nghệ bao bọc, bảo vệ enzyme nattokinase trong các viên nang thế hệ mới hình cầu có 2 lớp màng bọc kép, lớp màng ngoài chịu được axit dạ dày, lớp màng trong là lớp màng siêu bảo vệ để giữ nguyên vẹn tinh chất Nattokinase an toàn đi qua môi trường axit dạ dày, xuống thẳng ruột non - nơi mà enzym ngấm trực tiếp vào máu để phát huy tác dụng.

Từ đó, “Nattokinase viên nang thế hệ mới” là phát minh đột phá. Nattokinase được chiết xuất 100% tự nhiên, từ đậu tương lên men, đã được sử dụng cả nghìn năm ở Nhật Bản. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản, do công ty dược phẩm Morishita Jintan nổi tiếng, uy tín, lâu đời 127 năm tuổi sản xuất.

