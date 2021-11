Việc sử dụng rộng rãi chứng chỉ Covid-19 cũng như triển khai thành công chiến dịch tiêm vắc xin đã giúp ngành du lịch của Liên minh châu Âu (EU) phục hồi nhanh hơn bất cứ nơi nào khác trong quý 3.

Chợ Giáng sinh. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, báo cáo công bố hôm nay (29/11) của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết như vậy. Phong vũ biểu của Tổ chức Du lịch thế giới LHQ cho thấy, lượng khách quốc tế đến tăng 58% trên toàn cầu từ tháng 7 tới tháng 9, so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, so với thời gian trước khi đại dịch xảy ra hồi 2019, mức này vẫn thấp hơn 64%.

Ngành du lịch châu Âu có hiệu suất tốt nhất trong thời kỳ này, với lượng khách quốc tế đến chỉ giảm 53% so với cùng kỳ mùa hè năm 2019. Báo cáo cho biết: "Nhu cầu tăng là do lòng tin của du khách tăng trong bối cảnh tiêm chủng có nhiều tiến bộ và nhiều nơi nới lỏng các hạn chế nhập cảnh".

Lượng khách đến khác với số lượng người đi du lịch. Một người thực hiện nhiều chuyến đi tới một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định được tính là một lần đến mới.

Tại châu Âu, chứng chỉ Covid-19 kỹ thuật số giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại tự do trong EU, giải phóng nhu cầu lớn bị dồn nén sau nhiều tháng đi lại bị hạn chế. Từ tháng 1 tới tháng 9 năm nay, tổng số du khách đến trên thế giới vẫn thấp hơn 76% so với mức trước đại dịch, do kết quả hoạt động ở các khu vực khác nhau là không đồng đều.

Lượng du khách đến của châu Âu trong 9 tháng đầu năm 2021 chỉ thấp hơn 8% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng vẫn ít hơn 69% so với 2019.

Châu Mỹ ghi nhận kết quả mạnh mẽ nhất trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 9, với lượng khách đến tăng 1% so với năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 65%.

Tuy nhiên, báo cáo của LHQ cho biết, tốc độ phục hồi của ngành du lịch toàn cầu trong quý ba vẫn không đồng đều do lòng tin của du khách, tỷ lệ tiêm chủng và những hạn chế đi lại.

Gia Hân

