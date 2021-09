Khởi tranh từ ngày 5/12/2021, AFF Cup 2020 là giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Đông Nam Á, cũng là giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm 2021 để thầy trò HLV Park Hang Seo bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Ý thức được điều này, Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) đã nỗ lực và đạt được thoả thuận với đối tác Lagardere Sports Asia (LSA), để sở hữu độc quyền bản quyền truyền thông (media rights) của Giải bóng đá AFF CUP 2020 tại 4 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Theo đó, gói bản quyền mà Next Media mua từ đơn vị nắm bản quyền toàn cầu - Lagardere Sports bao gồm: Hình thức Miễn phí và Trả tiền trên tất cả các Hạ tầng: Mặt đất, Cable, Vệ tinh, Internet, IPTV, Di động, Phát thanh, Trình chiếu công cộng. Next Media toàn quyền phân phối lại cho các đối tác tại 4 thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Với việc này, Next Media đã trở thành đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông tại nhiều quốc gia nhất trong khu vực Đông Nam Á (tính tới thời điểm hiện tại).

Không chỉ phục vụ như cầu theo dõi trận đấu của khán giả hâm mộ bóng đá tại các quốc gia Myanmar, Lào và Campuchia. Đây như một món quà dành cho khán giả hâm mộ đội tuyển quốc gia Việt Nam, một lần nữa Next Media khẳng định sự đồng hành của mình với bóng đá nước nhà. Với kinh nghiệm sản xuất và truyền thông đã được khẳng định trong nhiều năm qua, chúng tôi sẽ mang đến những trải nghiệm bóng đá tuyệt vời nhất đến với người hâm mộ của các nước.

Ngoài thành công trong việc gửi tới người hâm mộ xem trực tiếp giải đấu tại nơi công cộng và khẳng định việc bảo vệ trọn vẹn bản quyền giải đấu, Next Media còn sở hữu bản quyền Trình chiếu công cộng Giải đấu. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ đơn vị hay doanh nghiệp nào tổ chức trình chiếu thương mại giải đấu tại các địa điểm công cộng cần liên hệ với Next Media để được cấp quyền.

Lễ bốc thăm trực tuyến AFF Cup 2020 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng: VTVCab: kênh ON Sports+, ON Football, VTVCab On, On Sports +; HTV Thể thao; VTC3, VTC9, VTC Now; BTV2; THVL4 và Next Sports cùng toàn bộ Hệ thống digital Next Media.

Minh Ngọc