Giữa cái nóng, ngột ngạt của một mùa hè giữa đại dịch, kỳ EURO 2020 là sự kiện bóng đá “mát lành & hấp dẫn” đối với hàng triệu người hâm mộ thể thao trên khắp hành tinh.

Khán giả của truyền hình MyTV đã có cơ hội để được “ăn, ngủ” cùng một kỳ EURO được dự đoán là cực kỳ sôi động và kỳ lạ nhất trong lịch sử EURO, khi trái bóng “Uniforia” chuẩn bị bước vào hành trình chu du qua 11 sân vận động danh tiếng ở lục địa già.

Châu Âu vẫn luôn xứng đáng với danh hiệu “thiên đường” bóng đá của thế giới. Ngay sau các giải vô địch quốc gia, lục địa già hướng tới một kỳ EURO 2020 thành công, an toàn và giàu bản sắc, bất chấp bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Theo đúng lịch, vào thời điểm này năm ngoái, EURO 2020 đã lăn bóng nhưng vì dịch Covid-19, giải đấu đã phải lùi lại tròn 1 năm, chính thức từ ngày 12/6 - 12/7/2021. Có quá nhiều lý do để mùa hè này, người hâm mộ chờ đợi vào EURO 2020, một kỳ đấu độc nhất vô nhị trong lịch sử UEFA EURO suốt 60 năm qua.

Thay vì được tổ chức tập trung tại một quốc gia chủ nhà như thông lệ, kỳ EURO 2020 sẽ trải khắp trên 11 thành phố thuộc 11 quốc gia tại châu Âu, gồm: London, Anh (sân Wembley); Munich, Đức (Allianz Arena); Rome, Italy (Olimpico); Baku, Azerbaijan (Olympic); Saint Petersburg, Nga (Krestovsky); Bucharest, Romania (Arena Nationala); Amsterdam, Hà Lan (Johan Cruyff Arena); Seville, Tây Ban Nha (Sanchez Pizjuan); Budapest, Hungary (Puskas Arena); Glasgow, Scotland (Hampden Park) và Copenhagen, Đan Mạch (Parken). Mỗi trận đấu, bảng đấu là một màu sắc khác nhau, nơi bóng đá đỉnh cao hòa chung với bản sắc văn hóa quê hương của mỗi quốc gia đăng cai đó. 24 đội bóng hùng mạnh thuộc 24 quốc gia châu Âu được chia vào 6 bảng đấu. 2 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ ghi danh vào vòng 16 đội. Từ đó tiếp tục được xếp vào các vòng Tứ kết, Bán kết và Chung kết để tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vô địch.

Nhiều người hâm mộ sẽ đặt ra câu hỏi tại sao UEFA lại thay đổi cách thức tổ chức trong kỳ đấu lần này. Đó là bởi trong bối cảnh dịch Covid-19, để đảm bảo Euro 2020 vẫn có thể diễn ra an toàn và không bị trì hoãn thêm, thì an toàn cho cầu thủ và người xem phải được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do vì sao trước đó Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã tước quyền đồng đăng cai EURO 2020 của thành phố Dublin (Ireland) và Bilbao (Tây Ban Nha) vì 2 thành phố này không bảo đảm về việc cho phép người hâm mộ vào sân trong thời điểm đại dịch Covid-19. Và việc EURO 2020 lần này được tổ chức trên 11 sân vận động của 11 thành phố, 11 quốc gia cũng chính là dịp để kiểm chứng về năng lực phòng dịch cũng như khả năng tổ chức thành công một sự kiện thể thao trong điều kiện mới của mỗi thành phố.

Đó là câu chuyện đáng quan tâm của những người hâm mộ xem trực tiếp giải đấu trên các sân vận động. Còn với những khán giả qua màn ảnh nhỏ trên khắp hành tinh, việc thưởng thức EURO 2020 sẽ diễn ra như thế nào? Tại Singapore, mỗi người hâm mộ muốn xem VCK EURO 2020 phải đăng ký với nhà đài sở hữu bản quyền và phải trả phí từ 1,4 đến 1,7 triệu đồng. Tại Malaysia, muốn xem toàn bộ 51 trận đấu thì người hâm mộ phải trả phí hơn 500.000 đồng/tháng đến gần 800.000 đồng/tháng. Tại Indonesia, người hâm mộ chỉ được thưởng thức 39 trận đấu miễn phí, số trận còn lại thì người xem phải trả phí…

Đã thành thông lệ, truyền hình MyTV luôn đồng hành cùng người hâm mộ thể thao khi có những sự kiện thể thao lớn tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Khán giả của truyền hình MyTV sẽ được thưởng thức trọn vẹn 51 trận đấu của UEFA EURO 2020 trên các kênh VTV3 và VTV6, hệ thống dịch vụ truyền hình và ứng dụng MyTV. Cũng trong dịp này, để tiếp lửa cho người hâm mộ thể thao trên toàn quốc, truyền hình MyTV tung chương trình khuyến mãi khủng giảm giá ngay 50% cho khách hàng.

Chỉ với từ 22.000 đồng/tháng, khán giả có thể theo dõi trọn vẹn sự kiện thể thao hot nhất năm nay UEFA EURO 2020. Chương trình khuyến mại áp dụng từ 05/6 - 04/7/2021 dành cho đối tượng khách hàng mua các gói Ứng dụng MyTV: Gói Cơ bản 24 tháng, gói Chuẩn, gói Nâng cao. (Tải app trải nghiệm miễn phí dịch vụ trên di động: http://mytv.com.vn/tai-ve)

Thông tin chi tiết xem tại website: https://mytv.com.vn.

Liên hệ tổng đài 18001166 để được hỗ trợ.

Doãn Phong