Đội trưởng MU được tạm tha sau phiên điều trần chiều nay (22/8, giờ VN) tại đảo Syros với những cáo buộc tấn công cảnh sát Hi Lạp và hối lộ.

Nhật báo Hi Lạp, Proto Thema cho biết, phiên tòa xét xử trung vệ MU được hoãn lại đến thứ Ba tới. Harry Maguire tạm thời được trả tự do, có thể bay về Anh nếu muốn.

Thủ quân MU rời tòa vào chiều nay

Trong trong phiên tòa tới, Maguire không cần có mặt, thay vào đó đội ngũ luật sư sẽ đại diện cho đội trưởng MU trước hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán.

Maguire và 2 người bạn liên quan đến vụ hỗn chiến bên ngoài quan bar đảo Mykonos (Hi Lạp) được cảnh sát dẫn đến đảo lận cận Syros để xét xử vào sáng nay.

Tuy nhiên, trung vệ 27 tuổi phủ nhận những cáo buộc, do vậy đội ngũ pháp lý Hi Lạp cần bổ sung thêm thông tin hồ sơ, nên phiên tòa được hoãn đến thứ Ba tuần sau. Hai tội danh Harry Maguire bị cáo buộc là trong số những tội nghiêm trọng nhất theo bộ luật hình sự Hi Lạp. Anh có thể đối diện án tù 3 năm.

Rất đông truyền thông ở trước tòa, Harry Maguire giữ im lặng trước mọi câu hỏi

Để giải quyết rắc rối ập tới, Maguire đã nhờ đến một đội ngũ luật sư hàng đầu, bao gồm 3 luật sư người Hai Lạp, ít nhất 1 luật sư của MU đã bay đến Syros bằng máy bay riêng với cha của trung vệ này.

Và nhóm pháp lý lên tiếng bảo vệ đội trưởng MU rằng, Harry Maguire có hành động như thế để bảo vệ người thân, sau khi em gái bị một vật nhọn đâm vào tay trong lúc có những xô xát với nhóm du khách người Anh khác.

Phía MU cũng đã lên tiếng về đội trưởng của họ: “Sau khi xuất hiện tại tòa án vào sáng nay, chúng tôi biết được phiên xử dời lại để đội ngũ pháp lý xem xét hồ sơ vụ việc. Harry Maguire phủ nhận mọi cáo buộc. Sẽ không phù hợp nếu cầu thủ hoặc CLB bình luận thêm, trong khi các thủ tục pháp lý được diễn ra theo quy trình của nó”.

L.H