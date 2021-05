Hai CLB nước Anh Chelsea và Man City đã đáp chuyên cơ xuống sân bay Porto, Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League mùa giải 2020/21.

Trận chung kết Champions League 2020/21 là cuộc so tài giữa hai CLB nước Anh Man City và Chelsea, diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30-5-2021, theo giờ Việt Nam.

Trận đấu chung kết Champions League 2021 ban đầu được tổ chức tại sân vận động Olympic Atatürk ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, vào ngày 12/5, UEFA quyết định chuyển địa điểm tổ chức cuộc so găng giữa Man City vs Chelsea từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang sân Estadio do Dragao, Porto (Bồ Đào Nha).

Lý do là bởi đất nước Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong ‘danh sách đỏ’ của chính phủ Anh bởi đại dịch Covid-19. Do vậy, các CĐV Man City và Chelsea sẽ không thể du lịch đến Istanbul để cổ vũ cho đội bóng của họ, bởi khi trở lại sẽ phải tự lo chi phí cách ly 10 ngày ở khách sạn.

Hiện tại, hai đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù đã có mặt tại Porto, Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho trận chung kết.

Những hình ảnh dàn sao Man City đổ bộ Porto:

Tiền vệ Bernardo Silva

Tiền đạo chuẩn bị chia tay Man City - Aguero, đi sau là thủ thành Ederson

Tiền vệ De Bruyne trò chuyện cùng John Stone

Các cầu thủ Man City về đến đại bản doanh tại Porto, Bồ Đào Nha

Những hình ảnh dàn sao Chelsea đáp chuyên cơ xuống Porto:

Dàn sao Chelsea đổ bộ Porto chờ đá chung kết C1

Hậu vệ, đội trưởng César Azpilicueta

Tiền vệ Kante

Thủ quân Chelsea

Tiền vệ Kai Havertz

Tiền đạo Timo Werner

Trung vệ Thiago Silva

Thiên Bình

