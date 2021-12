MU đang tiến rất gần đến bản hợp đồng đầu tiên thời Ralf Rangnick, chiêu mộ tiền vệ đang lên như diều ở Ligue 1 - Boubacar Kamara (Marseille).

Ở tuổi 22, Boubacar Kamara đang là cái tên rất đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng châu Âu nhờ hàng loạt màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Olympique Marseille.

MU chuẩn bị ký hợp đồng với Boubacar Kamara

Theo El Nacional, Kamara đã lọt vào tầm ngắm của Ralf Rangnick và tân HLV người Đức muốn đưa anh về sân Old Trafford ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Trong những ngày qua, MU đã cử người đàm phán với đại diện Kamara. Quá trình thương thảo diễn ra thuận lợi trong bối cảnh Real Madrid rút lui khỏi cuộc đua.

Giao kèo hiện tại giữa Boubacar Kamara và Marseille sẽ hết hạn vào tháng 6/2022. Bởi thế, MU chỉ cần bỏ ra khoản tiền chừng 15 triệu bảng là có được sự phục vụ của tiền vệ trẻ người Pháp.

Barcelona cũng quan tâm đến Kamara nhưng trên phương diện tài chính, đội bóng thành Manchester tỏ ra vượt trội, có thể đưa ra lời đề nghị hấp dẫn.

Được biết, Kamara trưởng thành từ lò đào tạo của Marseille. Trong 5 năm qua, anh đã chơi 141 trận cho đội bóng thành phố cảng nước Pháp.

Sở trường của cầu thủ 22 tuổi này là vị trí tiền vệ trung tâm. Kamara rất mạnh ở khả năng tranh chấp, pressing đánh chặn khu trung tuyến.

Đội hình dự kiến của MU nếu chiêu mộ thành công Kamara

Tờ The Sun còn khẳng định, Kamara sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Paul Pogba - dự tính sẽ rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa bóng này.

Nếu hòa nhập tốt, Boubacar Kamara sẽ chiếm chỗ McTominay trên hàng tiền vệ để đá cặp cùng Fred trong sơ đồ 4-2-2-2 mà HLV Rangnick muốn áp dụng cho Quỷ đỏ.

* An Nhi