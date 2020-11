Paul Pogba đang có phong độ kém nhất ở MU trong vòng 5 mùa qua. Đáng buồn hơn là lý do đưa đến những thống kê đáng báo động ấy.

Tờ The Athletic vừa đưa ra những con số thống kê cho thấy màn trình diễn của Paul Pogba mùa này kém hơn hẳn so với bình thường, và chỉ ra lý do vì sao dẫn đến như vậy.

Số liệu sụt giảm đáng lo của Pogba mà chủ yếu vì anh thiếu nỗ lực khi chơi ở MU

Pogba phải ngồi dự bị hầu hết các trận gần đây của Solskjaer. Đã có những tranh cãi, liệu có phải do HLV người Na Uy không sử dụng đúng tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, số liệu chỉ ra vấn đề của Pogba không ở khía cạnh chuyên môn, mà nằm ở thể lực và nỗ lực.

Điều này được thấy rõ qua bảng so sánh 5 mùa giải gần nhất của Pogba về số lần chạm bóng, nỗ lực đi bóng, hoàn thành đường chuyền, chuyền vào 1/3 sân của đối phương, cơ hội tạo ra, sút không trúng đích và mất bóng. Ở tất cả mọi khía cạnh, Pogba đều sút giảm rõ ở mùa này.

Sự sụt giảm trong hoàn thành đường chuyền, cơ hội được tạo ra và mất quyền kiểm soát bóng, tỷ lệ thành công của những gì đã nỗ lực, có thể là do phong độ kém.

MU được nhiều chuyên gia khuyên hãy bán Pogba

Tuy nhiên, ở các số liệu như nỗ lực chuyền bóng, đi bóng vào phần sân đối phương và các cú dứt điểm – những chỉ số về nỗ lực thay vì hiệu quả. Điều này cho thấy, Pogba đơn giản không làm việc chăm chỉ như bình thường.

Theo nguồn trên, thông thường, Pogba đừng đầu bảng xếp hạng MU trên nhiều khía cạnh, nhất là sự sáng tạo. Nhưng mùa này, con số của anh ấy chỉ 0,06/90 phút, chỉ xếp thứ 12 trong đội – cùng Matic, so với Bruno Fernandes dẫn đầu với 1,82.

Cũng từ những con số, Solskjaer được cho ông đã đúng khi giải thích cho Pogba dự bị bởi vấn đề ‘thể lực’ hơn là phong độ. Và ngoài điều này, đáng lo hơn nữa là tiền vệ Pháp thiếu nỗ lực ở Old Trafford.

MU được cho lựa chọn khôn vào lúc này là bán Pogba, càng sớm càng tốt.

L.H