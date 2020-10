Giải Bóng đá Thiếu niên Toàn quốc (U13) do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức hàng năm. Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Qua 24 năm tổ chức, Giải đấu không chỉ là sân chơi hấp dẫn, bổ ích của thiếu nhi mà còn là nơi phát hiện, chắp cánh cho những ước mơ bóng đá của các cầu thủ nhí. Cũng chính từ Giải đấu này nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện và có cống hiến đáng kể cho nền bóng đá nước nhà như: Nguyễn Quang Hải, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Lương Xuân Trường, Duy Mạnh…

Buổi họp báo, bốc thăm xếp lịch thi đấu ngày 4/10

Năm 2020 này, với mong muốn tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ bóng đá, duy trì sân chơi thể chất thường niên đầy ý nghĩa cho thiếu nhi, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đã chính thức trở thành Nhà tài trợ chính đồng hành cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên Toàn quốc Yamaha Cup 2020. Sự tham gia của Công ty là yếu tố góp phần mang đến sự thành công của Giải.

Vòng loại năm nay, với 37 đội bóng Thiếu niên tham gia thi đấu tại 4 khu vực từ ngày 13/7/2020 đến 26/7/2020.

Tại Vòng Chung kết, 16 đội bóng Thiếu niên xuất sắc sẽ tranh tài tại Sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An từ ngày 05 tháng 10 đến 16 tháng 10 năm 2020: Than Quảng Ninh, Hà Nội, HADUWAKO Hải Dương, PVF, T&T VSH, Huế, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Tây Ninh, Juventus Việt Nam, Long An, Đồng Tháp, Đăk Lắk và Sông Lam Nghệ An.

N.H