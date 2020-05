- HAGL gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trước Nam Định, trận mở màn cúp Quốc gia 2020.

Tâm điểm của vòng mở màn cúp Quốc gia 2020 chính là cuộc đối đầu giữa Nam Định và HAGL. Duyên nợ đưa hai đội V-League sớm gặp nhau, và một trong hai sẽ bị loại sau cuộc đấu trên sân Thiên Trường.

Đội chủ nhà có khá nhiều lợi thế khi đến phút chót, UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý cho phép CĐV được vào sân, đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ được tiếp thêm nhiều sức mạnh.

HAGL nỗ lực vượt khó trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường

Bên cạnh đó, yếu tố thiên thời cũng đang đứng về đội bóng thành Nam. Những ngày qua nhiệt độ ở phía Bắc tăng cao, ở mức trên dưới 40 độ C, khiến các cầu thủ HAGL bị "choáng" khi phải làm quen với điều kiện thời tiết này.

Điều đáng lo ngại nhất với HAGL, chính là việc đội bóng phố Núi không có lực lượng mạnh nhất trong trận ra quân ở cúp Quốc gia.

Theo đó, đội khách không có được sự phục vụ của trung vệ Damir Memovic do chấn thương. Damir Memovic là nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự HAGL, nên việc vắng cầu thủ này khiến HLV Lee Tae Hoon đau đầu.

Ngoài ra, HAGL cũng gần như sẽ tiếp tục không dùng Xuân Trường dù cầu thủ này tập trọn vẹn trong buổi tập chiều 22/5.

Văn Toàn không có phong độ tốt do vừa gặp chấn thương

Trên hàng công, HLV Lee Tae Hoon cũng đang cân nhắc sử dụng Văn Toàn - khi chân sút người Hải Dương gặp chấn thương nhẹ phải quấn băng kín đầu gối.

Gặp quá nhiều bất lợi, HAGL được dự đoán có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trên sân Thiên Trường. Dẫu vậy, với tính chất của một trận đấu "knock-out", cơ hội vẫn chia đều cho hai đội.

Trận đấu giữa Nam Định vs HAGL trong khuôn khổ vòng loại cúp Quốc gia 2020 diễn ra vào lúc 18h ngày 23/5.

Ngoài cuộc đối đầu giữa Nam Định vs HAGL, vòng khai màn cúp Quốc gia còn 9 cặp đấu khác, đáng chú ý là cuộc đọ sức giữa Phố Hiến vs Thanh Hoá, Khánh Hoà vs Viettel, Đồng Tháp vs Hải Phòng...

Video Viettel 3-3 HAGL:

browser not support iframe.

Huy Phong