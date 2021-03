HLV Kiatisuk cùng HAGL lên đầu bảng sau khi thắng Viettel 3-0, vòng 5 V-League, cùng với việc Công Phượng khai hỏa...

Gặp ĐKVĐ Viettel trên sân khách, nhưng HAGL đã có hiệp 2 chơi lên đồng, giành chiến thắng đậm 3-0 để vươn lên ngôi đầu BXH.

Rất hạnh phúc sau chiến thắng của đội nhà, HLV Kiatisuk chia sẻ cảm xúc: "Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả các CĐV đã tới cổ vũ chúng tôi trong ngày hôm nay. Trước trận này, tôi đã xem nhiều cuộc đối đầu giữa HAGL và Viettel.

Tôi có một số điều chỉnh, ví dụ như cho Đại Dương đá từ đầu, giữ Công Phượng cho hiệp 2. Đá sân khách rất khó khăn. Trận trước đã đạt được 1 điểm và nói với cầu thủ rằng nếu trận này đạt được 3 điểm thì sẽ càng thêm tự tin. Nếu muốn chiến thắng, chúng tôi phải chiến đấu cùng nhau".

HLV Kiatisuk rất vui với trận thắng trước nhà ĐKVĐ Viettel

Nhà cầm quân người Thái Lan khen hàng phòng ngự của HAGL đã có sự cải thiện: "Do nhiều vấn đề ở mùa trước nên mùa này tôi nói với các cầu thủ rằng phòng ngự chắc chắn không kém gì tấn công. Vì thế chúng tôi tập trung chú trọng vào rèn luyện các nhân tố ở hàng phòng ngự. Cũng may có 3 tuần nghỉ vừa rồi và chúng tôi đã có thêm thời gian để cải thiện. Nhưng nhìn chung chúng tôi đã thắng may Viettel".

Sau 4 trận "tịt ngòi", Công Phượng sau khi vào sân ở hiệp 2 đã có bàn thắng cho riêng mình. Đánh giá về màn trình diễn tiền đạo người Nghệ An, Kiatisuk cho biết: "Công Phượng là một cầu thủ nổi tiếng ở Việt Nam và có rất nhiều người kỳ vọng vào cậu ấy. Đó cũng là điều khiến Phượng gặp áp lực.

HAGL chơi rất tốt trong hiệp 2, ghi liền 3 bàn thắng

Tôi nói với cậu ấy rằng tôi cũng là tiền đạo, cũng từng bị nhiều áp lực. Nhưng điều quan trọng là mình giúp đội bóng giành được chiến thắng chứ không nhất thiết phải ghi bàn. Điều đó cũng giúp Công Phượng cởi bỏ được áp lực".

Trong khi đó, nói về Văn Thanh, HLV Kiatisuk khen đây là cầu thủ khoẻ nhất đội, vì thế không bất ngờ khi hậu vệ quê Hải Dương lập cú đúp trong trận đấu.

Về cuộc đua vô địch, "Zico Thái" tỏ ra khiêm tốn dù HAGL vươn lên dẫn đầu BXH: "Chúng tôi cố gắng từng bước một. Bởi để đạt được chức vô địch thì phải thể hiện được tốt ở hết tất cả các trận, để các đối thủ công nhận được khả năng của mình".

HLV Kiatisuk đánh giá rất cao Đỗ Hùng Dũng

Cuối cùng, nói về chấn thương của Đỗ Hùng Dũng và án phạt dành cho Ngô Hoàng Thịnh, HLV Kiatisuk chia sẻ: "Tôi rất khó để nói về án phạt này. Người thực hiện việc phạm lỗi nhiều khi không kiểm soát được cảm xúc, hành động của mình. Tôi giờ chỉ mong Hùng Dũng nhanh chóng khỏe mạnh trở lại vì đây là trụ cột của Hà Nội FC và tuyển Việt Nam.

Tôi không thể nói là ai sẽ thay Hùng Dũng. Tôi tập trung tới HAGL của tôi và mong ông Park có những lựa chọn phù hợp. Nếu ông Park muốn có cầu thủ nào của HAGL, chúng tôi luôn sẵn sàng".

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 23/03 23/03 17:00 SHB Đà Nẵng FC 1:2 Sông Lam Nghệ An Vòng 5 23/03 18:00 Nam Định FC 1:0 Binh Dinh Vòng 5 23/03 19:15 Hồ Chí Minh City 0:3 Hà Nội FC Vòng 5 24/03 24/03 17:00 Bình Dương FC 1:0 Sài Gòn FC Vòng 5 24/03 18:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:0 Hải Phòng FC Vòng 5 24/03 18:00 Than Quảng Ninh FC 2:0 Thanh Hóa Vòng 5 24/03 19:15 Viettel FC 0:3 Hoàng Anh Gia Lai Vòng 5

LS V-League 1 2021 Vòng 5 # Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ 1 Hoàng Anh Gia Lai 5 3 1 1 7 3 4 10 2 Than Quảng Ninh FC 5 3 0 2 6 3 3 9 3 Hà Nội FC 5 3 0 2 9 7 2 9 4 SHB Đà Nẵng FC 5 3 0 2 4 3 1 9 5 Bình Dương FC 5 3 0 2 5 5 0 9 6 Hải Phòng FC 5 3 0 2 5 5 0 9 7 Sông Lam Nghệ An 5 2 1 2 5 5 0 7 8 Binh Dinh 5 2 1 2 4 4 0 7 9 Viettel FC 5 2 1 2 5 6 -1 7 10 Nam Định FC 5 2 0 3 7 8 -1 6 11 Sài Gòn FC 5 2 0 3 2 3 -1 6 12 Hồ Chí Minh City 5 2 0 3 3 6 -3 6 13 Thanh Hóa 5 1 1 3 5 6 -1 4 14 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 5 1 1 3 2 5 -3 4

Huy Phong