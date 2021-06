Với mong muốn phủ sóng các trận đấu của ĐTQG Việt Nam thi đấu tại bảng G Vòng loại 2 World Cup 2022 đến với khán giả cả nước xem nội dung trên đa nền tảng, Đài THVN và Next Media hợp tác để phát sóng cả ba trận trên các kênh VTV5, VTV6 HD. Các kênh VTV sẽ được truyền dẫn nguyên vẹn trên các hạ tầng truyền hình mặt đất, truyền hình cáp, vệ tinh như VTVCab, K+, SCTV, ... Ngoài ra, trận đấu sẽ được tiếp sóng trên các ứng dụng OTT gồm VTVGo, Next Sport, On Sport; các kênh YouTube Fanpage của VFF và Next Media. Hạ tầng trình chiếu công cộng, Next Media toàn quyền cấp phép cho các đơn vị, nhãn hàng phù hợp (căn cứ trên diễn biến thực tế của dịch Covid-19).