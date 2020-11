Năm thứ 4 liên tiếp, giải golf FLC Vietnam Masters được tổ chức, mang kỳ vọng bằng dấu ấn đột phá mạnh mẽ cho golf chuyên nghiệp Việt Nam.

FLC Vietnam Masters 2020 presented by Bamboo Airways diễn ra từ 30/11 đến 5/12 tại sân golf FLC Golf Link Samson (Sầm Sơn, Thanh Hoá). Tương tự ba mùa giải trước, giải đấu được đồng tổ chức bởi báo VietNamNet, VPGA Tour và FLC Biscom.

Mùa thứ 4 liên tiếp, FLC Vietnam Masters quy tụ những golfer chuyên nghiệp, đẳng cấp nhất Việt Nam tranh tài

Công bố trong lễ giới thiệu giải vào chiều nay, BTC cho biết, để duy trì tính cạnh tranh, ngoài các golfer chuyên nghiệp người Việt, giải tiếp tục mở rộng cho các golfer chuyên nghiệp là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam và các golfer nghiệp dư có Handicap Index từ 7.0 trở xuống.

Tổng giá trị giải thưởng là 1 tỷ đồng. Dự kiến 140 golfer tranh tài theo thể thức đấu gậy qua 4 vòng đấu 18 hố (tổng là 72 hố), tìm ra nhà vô địch là golfer có gross tổng thấp nhất khi giải đấu kết thúc.

ĐKVĐ Trần Lê Duy Nhất có bảo vệ được ngôi vô địch và số tiền thưởng hấp dẫn của giải đấu chuyên nghiệp số 1 Việt Nam?

Mặc dù chịu những biến động do dịch Covid-19, nhưng với uy tín từ 3 mùa giải đã qua với cộng đồng golf Việt về quy mô và công tác tổ chức chuyên nghiệp, BTC của FLC Vietnam Masters 2020 presented by Bamboo Airways tin rằng giải đấu tiếp tục là nơi để các golfer thoả sức so tài, nâng cao trình độ, kinh nghiệp chuẩn bị cho các giải đấu chuyên nghiệp tầm khu vực và quốc tế.

Trong mùa giải này, BTC FLC Vietnam Masters 2020 presented by Bamboo Airways cũng tạo điều kiện cho các golfer trẻ cọ xát và phát triển, vì vậy mỗi golfer dưới 18 tuổi đều được hỗ trợ 50% phí tham dự giải.

Trưởng BTC giải Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh giá trị của việc tổ chức FLC Vietnam Masters là vì tương lai golf chuyên nghiệp Việt Nam

Phát biểu trong lễ công bố giải đấu, Tổng biên tập báo VietNamNet- đồng Trưởng BTC Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, FLC Vietnam Masters đã bước sang tuổi thứ 4, đánh dấu nhiều ý nghĩa: sự quan tâm, ủng hộ của người yêu golf tại Việt Nam; sự hài lòng và ủng hộ tuyệt đối của nhà tài trợ khi đồng hành cùng nhà tổ chức trên hành trình xây dựng golf chuyên nghiệp Việt Nam...

"Quan trọng nhất là sự ủng hộ tuyệt đối với các VĐV chuyên nghiệp, các golfer trẻ hướng tới con đường golf chuyên nghiệp. Điều này được minh chứng bằng số lượng các golfer chuyên nghiệp tham dự FLC Vietnam Masters ngày càng tăng qua mỗi năm. Chúng tôi tổ chức giải đấu vì các bạn, vì tương lai golf chuyên nghiệp Việt Nam và vì tương lai golf Việt Nam", ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

BTC giải và golfer dự kiến có hành động thiết thực ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn do thiên tai

Cũng theo Trưởng BTC Phạm Anh Tuấn, tại FLC Vietnam Masters 2020 presented by Bamboo Airways, ngoài việc tạo ra sân chơi chất lượng, chuyên nghiệp nhất cho golf Việt Nam, BTC giải cũng sẽ có hành động thiết thực để thể hiện trách nhiệm xã hội, tính nhân văn và sự lan toả với cộng đồng. BTC giải và golfer dự giải có những hành động thiết thực, ý nghĩa để ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn do thiên tai.

H.Khúc