Jordan Spieth vô địch Valero Texas Open, chấm dứt cơn khát PGA Tour kéo dài gần 4 năm, để làm nóng cho sự kiện The Masters 2021.

Sáng nay (5/4, giờ Hà Nội), Jordan Spieth xuất sắc đăng quang ở Valero Texas Open, sự kiện làm nóng cho The Masters.

Ngoại trừ vòng 2 thi đấu không nổi bật (70 gậy), Spieth đánh rất ổn định trong các ngày khác với số gậy 67-67-66.

Spieth vô địch Texas Open

Ấn tượng nhất là thành tích mà anh thể hiện trong ngày chung kết, với 66 gậy.

Thành tích này giúp Spieth trở thành nhà vô địch Texas Open với điểm gậy -18.

Trong khi đó, Matt Wallace gây thất vọng trong ngày thi chung kết, đánh 70 gậy và rơi xuống thứ 3 với điểm -14.

Charley Hoffman, sau vòng đầu chơi tệ (75 gậy), trình diễn phong độ xuất sắc trong 3 ngày sau với thành tích 66-65-66, qua đó trở thành á quân (-16).

Đây là danh hiệu PGA Tour đầu tiên của golfer 27 tuổi người Mỹ sau gần 4 năm, kể từ khi giành The Open Championship tháng 7/2017.

Chiến thắng ở Texas cũng nâng bộ sưu tập danh hiệu ở các sự kiện PGA Tour của Spieth lên con số 12.

Spieth bắt đầu chơi golf chuyên nghiệp từ 2012, và nhanh chóng gặt hái thành công.

Tuy nhiên, anh đi xuống kể từ 2018 và thường xuyên thất bại ở các thời điểm quan trọng của những cuộc tranh tài.

Chiến thắng Texas Open đánh dấu sự trỗi dậy của Jordan Spieth trước thềm The Masters 2021 (8-11/4).

Trong sự nghiệp, Jordan Spieth có 3 danh hiệu major. Ngoài The Open Championship 2017, anh đăng quang The Masters và U.S. Open 2015.

