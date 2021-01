Đánh bại hơn 1000 đối thủ, golfer Lê Việt Dũng lên ngôi vô địch giải đấu treo thưởng hole in one lên đến 50 tỷ đồng.

Sau 4 ngày thi đấu, Tân Hoàng Minh Golf Championship 2021 hạ màn với danh hiệu vô địch thuộc về golfer Lê Việt Dũng. Thi đấu ngay ngày đầu tiên, golfer Lê Việt Dũng đã có Best Gross với 73 gậy. Thành tích này đã trở thành thách thức, không một golfer nào vượt qua trong những ngày thi đấu kế tiếp.

Golfer Lê Việt Dũng lên ngôi vô địch

Ngoài chức vô địch của golfer Lê Việt Dũng, giải đấu cũng trao thưởng nhiều giải kỹ thuật khác cho các golfer tranh tài. Tuy nhiên, 5 giải hole in one giá trị lên đến 50 tỷ đồng của BTC giải đã không được các golf thủ nào chinh phục thành công.

Đáng nói là sân FLC Golf Club Ha Long vốn là sân đấu có nhiều hole in one nhất Việt Nam, với 65 lần có hole in one theo thống kế năm 2019.

Theo đánh giá của BTC giải, đặc biệt là hơn 1000 golfer tham gia tranh tài tại Tân Hoàng Minh Golf Championship 2021, công tác tổ chức và vận hành của giải đấu chuyên nghiệp, khiến các golf thủ cực kỳ hài lòng.

Vẻ đẹp trên sân golf bao trọn kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long

Điều này góp phần tạo thêm thành công cho giải, dù rằng thiếu đi chút gia vị là hole in one như kỳ vọng từ nhà tổ chức.

Trong đêm bế mạc của giải đấu, sự xuất hiện của Hoa hậu Jenifer Phạm, ca sỹ Ngọc Anh cùng các ngôi sao ca nhạc và nhóm nhảy sôi động cũng tạo nên sắc màu đặc biệt cho các golfer thêm hài lòng.

H.Khúc