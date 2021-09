HLV Thomas Tuchel tạo nên Chelsea hoàn chỉnh, có đủ mọi yếu tố để xưng vương Premier League. MU và Man City hay Liverpool đều không thể so bì.

Chelsea có khởi đầu như vũ bão khi thắng 5 trong 6 trận đầu tiên của mùa giải, bao gồm cả ra quân Champions League.

Chelsea của Thomas Tuchel chơi bùng nổ trong 6 trận đầu tiên của mùa giải

Ngay cả trận hòa duy nhất của họ - với Liverpool(1-1) cũng chẳng khác gì chiến thắng, khi đoàn quân Thomas Tuchel chơi trên sân khách Anfield với chỉ 10 người sau khi Recce James lãnh thẻ đỏ gây tranh cãi ở cuối hiệp 1.

Chứng kiến phong độ mạnh mẽ của Chelsea, các cựu danh thủ như Alan Shearer hay Gary Neville đều phải thốt lên rằng: Chelsea quá mạnh, thật khó có thể cản họ đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Man City của Pep Guardiola lỡ việc mang về một chân sút đẳng cấp thay Sergio Aguero

Theo đánh giá, Thomas Tuchelđã xây dựng một Chelsea không điểm yếu, hội đủ mọi yếu tố để làm bá chủ bóng đá Anh mà những MU, Man City và Liverpool đều không thể sánh bằng.

Cụ thể, Onefootball nêu ra, Man City mùa này thiếu 1 mảnh ghép quan trọng trên hàng tấn công, sau khi lỡ ký các mục tiêu như Harry Kane hay hụt Ronaldo,…

MU lợi hại hơn với Raphael Varane, Ronaldo trở lại nhưng họ thiếu 1 tiền vệ phòng ngự đẳng cấp

Còn MU, dù cũng khởi đầu ấn tượng có cùng 13 điểm như Chelsea và Liverpool nhưng đội hình cũng chưa hoàn chỉnh khi không có một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp, thực sự có thể tạo yên tâm cho Solskjaer.

Liverpool có đội hình cân bằng hơn hẳn MU và Liverpool nhưng kém cạnh Chelsea về chiều sâu

So với MU, Man City, Liverpool là đội cân bằng nhất so với Chelsea. Dù vậy, đội bóng của Klopp lại không có được chiều sâu như The Blues.

Do vậy, dù cuộc đua mới đi qua những vòng đầu tiên nhưng danh hiệu được cho nằm trong tầm với của Chelsea và nếu họ để lỡ thì vì chính họ, chứ không phải bởi đối thủ hay hơn.

L.H

