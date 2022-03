U19 Phong Phú Hà Nam cầm hòa thành công đương kim Á quân U19 Hà Nội 1-1 trong trận ra quân giải U19 nữ Quốc gia 2022.

Chiều 20/3, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, diễn ra lễ khai mạc và các trận đấu lượt đầu tiên giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2022.

Trận đấu giữa chủ nhà Hà Nội và Phong Phú Hà Nam rất được chờ đợi khi hai đội sử hữu nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam.

Ngay phút thứ hai, lợi dụng đối phương chưa kịp ổn định, đương kim Á quân Hà Nội có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau pha lập công của Đỗ Thị Nhi (10).

Hai bàn thắng của trận đấu được ghi ở hiệp 1

Sau bàn thủng lưới sớm, các cầu thủ U19 Phong Phú Hà Nam nhanh chóng lấy lạitinh thần và duy trì thế cân bằng trong thời gian sau đó của hiệp 1.

Ở phút bù giờ 45+1, Vũ Thị Hoa (36) của Hà Nam bất ngờ tung cú dứt điểm chính xác, san bằng tỷ số 1-1.

Sang hiệp 2, hai đội chơi rất nỗ lực nhưng không bên nào ghi bàn thắng. 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Cũng trong ngày khai mạc, giải còn diễn ra 2 cặp đấu giữa TP.HCM vs Than KSVN và Thái Nguyên T&T vs Sơn La.

Diệp Chi

