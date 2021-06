Đội bóng 5 lần vô địch V-League tổ chức sinh nhật 15 tuổi muộn, kiên định với tham vọng đưa cái tên Hà Nội FC vươn tầm châu lục.

Do vướng dịch Covid-19 nên Hà Nội FC, đội bóng đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch V-League, tổ chức sinh nhật tuổi 15 trễ hơn so với ngày kỷ niệm 18/6. Đội bóng khai sinh từ tâm huyết của ông bầu Đỗ Quang Hiển dự tính đón 9 tuyển thủ Việt Nam vừa đấu vòng loại World Cup 2022 về chung vui. Tuy nhiên, do thầy trò Park Hang Seo gặp sự cố phút chót nên một loạt ngôi sao như Quang Hải, Văn Hậu, Việt Anh, Đức Huy... đành vắng mặt.

Hà Nội FC đang sở hữu 5 danh hiệu vô địch V-League

Trong lễ kỷ niệm 15 năm có quy mô khiêm tốn, đội bóng Thủ đô ôn lại lịch sử phát triển đầy nỗ lực của đội bóng để định danh ở làng bóng đá Việt Nam. Ba năm sau khi thành lập, Hà Nội FC (khi đó mang tên Hà Nội T&T) thăng ba hạng liên tiếp để góp mặt ở V-League. Bước kế tiếp trong chiều dài lịch sử của đội chủ sân Hàng Đẫy là 5 chức vô địch V-League, 2 danh hiệu vô địch Cup Quốc gia, 4 Siêu Cup Quốc gia và hàng loạt danh hiệu ở lứa U21, U19. Đặc biệt, trên đấu trường châu lục, Hà Nội FC chơi thăng hoa và vào đến bán kết AFC Cup 2019.

Quang Hải, Văn Quyết... đang là những trụ cột của đội bóng Thủ đô

Không chỉ đóng góp cho CLB, Hà Nôi FC còn giữ vai trò xương sống trong thành công của U23 Việt Nam, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Sự thăng hoa của tuyển Việt Nam (hay U23 Việt Nam) ở AFF Cup 2018, giải U23 châu Á 2018 hay SEA Games 30 có đóng góp lớn từ nhóm cầu thủ của đội bóng chủ sân Hàng Đẫy.

Vinh danh những cá nhân xuất sắc, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Hà Nội FC, đội bóng áo tím đặc biệt tri ấn những cầu thủ "số 12"- các CĐV cuồng nhiệt, trung thành với đội chủ sân Hàng Đẫy.

Lãnh đạo đội bóng Thủ đô kiên định với tham vọng vươn tầm châu lục

Cũng từ sự tin yêu của những người tiếp lửa, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang khẳng định, mục tiêu của Hà Nội FC trong thời gian tới là kiên định xây dựng theo mô hình chuyên nghiệp, vươn ra tầm khu vực.

"Mục tiêu nhất quán, xuyên suốt là phải vươn tầm khu vực, là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam tại các sân chơi lớn", ông Quang khẳng định.

