Sau hai lần tổ chức lễ cưới ở TPHCM và Phú Quốc, cặp đôi Công Phượng - Viên Minh sẽ ra mắt họ hàng, bạn bè nhà chú rể tại quê nhà Nghệ An, ở một nơi rất đặc biệt.

Tiền đạo Công Phượng tổ chức lễ cưới ở quê nhà để ra mắt họ hàng, bạn bè và hàng xóm. So với tiệc cưới ở hai địa điểm TPHCM và Phú Quốc, hỷ sự của Công Phượng - Viên Minh tại Nghệ An cũng hoành tráng không kém. Đây cũng là lễ cưới có ý nghĩa đặc biệt với Công Phượng, và đó chính là lý do mà tiền đạo tuyển Việt Nam lựa chọn địa điểm tổ chức ở nơi mà không ai ngờ tới.

Lễ cưới Công Phượng - Viên Minh được tổ chức hoành tráng tại TPHCM và Phú Quốc

Kế hoạch tổ chức lễ cưới của Công Phượng - Viên Minh được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng vẫn bị lộ ra ngoài. Theo một số hình ảnh được một số người chụp lại, thì rạp cưới của cặp đôi trai tài gái sắc dựng trên một khu đất rộng, nằm khá xa nơi ở dân cư. Khu vực diễn ra đám cưới của cả hai có những cánh đồng, núi đồi bao quanh, rất gần gũi với thiên nhiên.

Đây chính là sân bóng xóm 4 - nơi gợi lại nhiều kỷ niệm thời ấu thơ của Công Phượng. Đây là nơi mà tiền đạo sinh năm 1995 có những trận bóng với các bạn cùng làng, cùng xã.

Nơi tổ chứ lễ cưới Công Phượng - Viên Minh ở quê nhà được tổ chức trên sân bóng làng

Trước đó, bố Công Phượng cũng đã tiết lộ ở tiệc cưới hôm 16/11: "Đám cưới nhà trai làm ở sân bóng của xóm chứ không làm ở nhà hàng. Bố mẹ cầu chúc con hạnh phúc trọn đời, thỉnh thoảng về quê thăm, gọi điện cho bố mẹ là vui rồi".

Được biết thiệp mời đã được bố mẹ Công Phượng gửi đến bà con lối xóm, bạn bè thuở thiếu thời của chú rể. Tất nhiên, các thành viên đội SLNA, HAGL và tuyển Việt Nam cũng được mời riêng đến buổi tiệc này. Theo thông tin ghi trên thiệp mời, tiệc cưới sẽ được tổ chức vào lúc 10h30 ngày 3/12 tới.

Công Phượng - Viên Minh rất hạnh phúc vì có nhiều bạn bè yêu quý

Sau 2 lễ cưới được tổ chức trước đó, cặp đôi của Công Phượng và Viên Minh đã có thư cảm ơn: “Chân thành cảm ơn. Tự đáy lòng, chúng tôi cảm ơn tất cả khách quý đã có mặt tại Phú Quốc cùng chúng tôi. Sẽ mãi mãi trân trọng tình yêu, sự ủng hộ, động viên và những tiếng cười của các bạn.

Các bạn chính là những mảnh ghép không thể thiếu trong ngày vui này. Mọi người đã giúp chúng tôi có được ngày hôm nay, chúng tôi mãi trân trọng điều đó. Hãy tận hưởng, đây là món quà nhỏ mà chúng tôi dành tặng các bạn”.

Ba ngày sau lễ cưới tổ chức ở quê nhà, Công Phượng lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung đầu tiên năm 2020, vào ngày 6/12 tại Hà Nội.

