Kết thúc mùa giải 2020-21 không như mong đợi, Jon Rahm vẫn giành giải thưởng cá nhân của Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Mỹ.

Jon Rahm vừa được Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Mỹ (PGA of America - PGAA) trao giải thưởng xuất sắc nhất năm (Player of the Year), với 75 điểm.

Golfer xuất sắc nhất năm của được trao lần đầu tiên kể từ 1948, dựa trên hệ thống tính điểm gồm số danh hiệu, tiền thưởng giải và số gậy trung bình.

Jon Rahm xuất sắc nhất năm của PGAA

Jon Rahm có giai đoạn cuối mùa không thành công, khi liên tục thất bại trước Patrick Cantlay.

Trong mùa 2020-21, golfer người Tây Ban Nha chỉ giành 1 danh hiệu.

Dù vậy, chính chức vô địch U.S. Open giúp Rahm chiếm ưu thế lớn với 30 điểm. Anh có 5 điểm khác khi chia đôi 10 điểm cùng Kevin Na, với thành tích người đạt số gậy âm sâu nhất sau 72 hố.

Ngoài ra, Rahm giành thêm 40 điểm nhờ số tiền thưởng Tour cao nhất và điểm trung bình thấp nhất (69,3 gậy).

Số điểm trung bình thấp nhất cũng giúp Rahm giành danh hiệu Vardon Trophy, khi ít hơn Dustin Johnson 0,319 gậy.

Rahm hơn người về nhì Bryson DeChambeau 5 điểm. Patrick Cantlay - nhà vô địch FedEx Cup, và Collin Morikawa lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.

Sau danh hiệu của PGAA, PGA Tour cũng đưa ra 5 ứng viên cuối cùng của danh hiệu cùng tên, với Rahm DeChambeau, Cantlay, Morikawa và Harris English.

PGA Tour tách riêng giải thưởng với PGAA cách nay hai năm. Danh hiệu này do chính các đấu thủ thành viên bầu chọn.

TT