Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/7 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá bóng đá quốc tế, với các trận đấu bán kết Gold Cup 2021, bóng đá nữ Olympic, các trận giao hữu CLB đáng chú ý.

Xem trực tiếp các môn thể thao Olympic Tokyo ngày 31/7:

Tâm điểm của bóng đá quốc tế hôm nay (31/7) chính là vòng tứ kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

Bốn cặp đấu vòng tứ kết gồm: Tây Ban Nha vs Bờ Biển Ngà, Nhật Bản vs New Zealand, Brazil vs Ai Cập và Hàn Quốc vs Mexico

Đêm nay và rạng sáng mai (1/8), tiếp tục diễn ra một số trận giao hữu quốc tế đáng chú ý cấp CLB, như Ajax vs RB Leipzig, Bayern Munich vs Napoli, Atletico Madrid vs Wolfsburg, FC Porto vs Lyon.

Lịch thi đấu Tứ kết bóng đá nam Olympic 2020

Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội Bảng Kênh TT 31/7 15:00 Tây Ban Nha ?-? Bờ Biển Ngà TK 1 VTV5, BĐTV 16:00 Nhật Bản ?-? New Zealand TK 2 TTTT HD 17:00 Brazil ?-? Ai Cập TK 3 VTV5, BĐTV 18:00 Hàn Quốc ?-? Mexico TK 4 TTTT HD, VTV5 TNB

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế

Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội Kênh TT 30/7 00:30 Villarreal 0-0 Levante 30/7 01:45 Hertha Berlin 4-3 Liverpool 30/7 22:00 Dortmund 3-0 Bologna 30/7 23:00 Espanyol 2-0 Cadiz 31/7 16:00 Osasuna ?-? Mirandes 31/7 00:00 Valencia 1-0 Levante 31/7 20:30 Augsburg ?-? Cagliari 31/7 21:00 Ajax ?-? RB Leipzig 31/7 21:00 QPR ?-? Leicester 31/7 21:30 Bayern Munich ?-? Napoli 31/7 23:00 Wolfsburg ?-? Atletico Madrid 31/7 23:30 FC Porto ?-? Lyon

Lịch thi đấu Tứ kết bóng đá nữ Olympic 2020

Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội Vòng Kênh TT 30/7 15:00 Canada 0-0 P(4-3) Brazil TK 1 Xem video 16:00 Anh 3-4 Úc TK 2 Xem video 17:00 Thụy Điển 3-1 Nhật Bản TK 3 Xem video 18:00 Hà Lan 2-2 P(2-4) Mỹ TK 4 Xem video



