Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá FIFA Futsal World Cup, vòng khai màn Champions League 2021/22.

Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 hôm nay (14/9):

* 22h00, 13/9: Panama 1-5 Séc (D, VTV5)

* 22h00, 13/9: Ma Rốc 6-0 Solomon (C, VTV TNB)

* 00h00, 14/9: Việt Nam 1-9 Brazil (D, Xem video)

* 00h00, 14/9: Thái Lan 1-4 Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 14/9: Serbia vs Iran (F, VTV5)

* 22h00, 14/9: Paraguay vs Tây Ban Nha (E, VTV6)

* 00h00, 15/9: Angola vs Nhật Bản (E, VTV5)

* 00h00, 15/9: Argentina vs Mỹ (F, VTV6)

Lịch Thi Đấu Champions League 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/09 14/09 23:45 BSC Young Boys -:- Man Utd F FPT 14/09 23:45 Sevilla FC -:- RB Salzburg G 15/09 15/09 02:00 Lille OSC -:- Wolfsburg G 15/09 02:00 Chelsea -:- Zenit St. Petersburg H 15/09 02:00 Malmö FF -:- Juventus H 15/09 02:00 FC Barcelona -:- Bayern München E 15/09 02:00 Dinamo Kiev -:- SL Benfica E 15/09 02:00 Villarreal CF -:- Atalanta F 15/09 23:45 Beşiktaş -:- Dortmund C 15/09 23:45 FC Sheriff -:- Shakhtar Donetsk D

Lịch Thi Đấu Premier League 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/09 14/09 02:00 Everton 3:1 Burnley Vòng 4

Lịch Thi Đấu La Liga 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/09 14/09 01:00 Getafe CF 0:1 Elche CF Vòng 4 14/09 03:00 Granada CF 1:2 Real Betis Vòng 4

Lịch Thi Đấu Serie A 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/09 14/09 01:45 Bologna FC 3:1 Hellas Verona Vòng 3

