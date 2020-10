Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/10, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế hôm nay tiếp tục sôi động với vòng 5 Ngoại hạng Anh: Tottenham tiếp đón West Ham, trước đó, là cuộc so tài Sheffield vs Fulham và Crystal Palace vs Brighton. Rạng sáng 18/10 có trận đấu Leicester vs Aston Villa.

Tottenham tiếp đón West Ham

Ở vòng 6 La Liga, Villarreal đại chiến Valencia, Huesca vs Real Valladolid, Real Betis sẽ tiếp đón Real Sociedad. Vòng 4 Bundesilga, Gladbach tiếp đón Wolfsburg.

Ngoài ra, một số trận đấu đáng chú ý thuộc vòng 4 Serie A và vòng 7 Ligue 1.

Sau vòng đấu này, các ông lớn châu Âu sẽ bước vào vòng đấu khai màn Champions League mùa giải 2020-2021.