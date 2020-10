Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/10, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Lịch thi đấu bóng đá trong nước hôm nay tiếp tục sôi động với vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2020. HAGL làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh, trong khi Hà Nội tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

MU làm khách trên sân PSG là tâm điểm của lượt trận khai màn Champions League

Bóng đá quốc tế đêm nay và rạng sáng mai (21/10) sẽ sôi động với loạt trận khai màn vòng bảng cúp C1 châu Âu - Champions League mùa giải 2020-2021, với rất nhiều cặp đấu đáng chờ đợi như: Dinamo Kiev vs Juventus, Barca vs Ferencvárosi, PSG vs MU, Chelsea vs Sevilla, Real Madrid vs Shakhtar Donetsk.

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm A Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 19/10 19/10 19:15 Sài Gòn FC 0:0 Hồ Chí Minh City Vòng 3 Xem video 19/10 19:15 Viettel 1:0 Bình Dương FC Vòng 3 Xem video 20/10 20/10 18:00 Than Quảng Ninh FC -:- Hoàng Anh Gia Lai Vòng 3 VTV6 VTV5TN BĐTV 20/10 19:15 Hà Nội FC -:- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Vòng 3 TTTV TTTV HD

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm B Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 20/10 20/10 17:00 SHB Đà Nẵng FC -:- Sông Lam Nghệ An Vòng 3 TTTT HD 20/10 17:00 Hải Phòng FC -:- Thanh Hóa Vòng 3 Onsports VTC3 20/10 17:00 Quảng Nam -:- Nam Định FC Vòng 3 TTTV, TTTV HD

Lịch Thi Đấu Champions League 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 20/10 20/10 23:55 Dinamo Kiev -:- Juventus G K+PM 20/10 23:55 Zenit St. Petersburg -:- Club Brugge KV F K+PC 21/10 21/10 02:00 Lazio Roma -:- Dortmund F K+1 21/10 02:00 FC Barcelona -:- Ferencvárosi TC G K+NS 21/10 02:00 Leipzig -:- İstanbul Başakşehir H K+LIVE 1 21/10 02:00 PSG -:- Man Utd H K+PM 21/10 02:00 Chelsea -:- Sevilla FC E K+PM 21/10 02:00 Stade Rennes -:- Krasnodar E K+LIVE 2 21/10 23:55 RB Salzburg -:- Lokomotiv Moskva A K+PC 21/10 23:55 Real Madrid -:- Shakhtar Donetsk B K+PM

Lịch Thi Đấu Premier League 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 19/10 19/10 01:15 Leicester 0:1 Aston Villa Vòng 5 19/10 23:30 West Brom 0:0 Burnley Vòng 5 20/10 20/10 02:00 Leeds United 0:1 Wolverhampton Vòng 5

Lịch Thi Đấu Serie A 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 20/10 20/10 01:45 Hellas Verona 0:0 Genoa CFC Vòng 4

Thiên Bình