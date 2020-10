Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/10, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Bóng đá trong nước hôm nay có 2 cặp đấu rất đáng chờ đợi ở vòng 5 giai đoạn 2 LS V-League: Derby Thủ đô Viettel vs Hà Nội và màn so tài Sài Gòn vs Than Quảng Ninh.

Trận derby Thủ đô năm nay rất đáng được chờ đợi

Đêm nay và rạng sáng mai (30/10) tiếp tục sôi động với lượt trận thứ hai vòng bảng Europa League. AC Milan vs Sparta Praha, AEK Athen vs Leicester, Royal Antwerp vs Tottenham, Arsenal vs Dundalk FC, AS Roma vs CSKA Sofia, Real Sociedad vs Napoli.

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm A Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 29/10 29/10 19:15 Sài Gòn FC -:- Than Quảng Ninh FC Vòng 5 TTTV, TTTV HD 29/10 19:15 Viettel -:- Hà Nội FC Vòng 5 VTV6, VTV5, BĐTV, BĐTV HD



Lịch Thi Đấu Europa League 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 30/10 30/10 00:55 AEK Athen -:- Leicester G 30/10 00:55 Zorya Lugansk -:- Sporting Braga G 30/10 00:55 AC Milan -:- Sparta Praha H 30/10 00:55 Lille OSC -:- Celtic FC H 30/10 00:55 Sivasspor -:- Maccabi Tel Aviv I 30/10 00:55 Qarabağ FK -:- Villarreal CF I 30/10 00:55 LASK -:- PFC Ludogorets Razgrad J 30/10 00:55 Royal Antwerp FC -:- Tottenham J 30/10 00:55 CSKA Moskva -:- Dinamo Zagreb K 30/10 00:55 Feyenoord -:- Wolfsberger AC K 30/10 00:55 KAA Gent -:- Hoffenheim L 30/10 00:55 Crvena Zvezda -:- Slovan Liberec L 30/10 03:00 AS Roma -:- CSKA Sofia A 30/10 03:00 CFR Cluj -:- BSC Young Boys A 30/10 03:00 Arsenal -:- Dundalk FC B 30/10 03:00 Molde FK -:- Rapid Wien B 30/10 03:00 Slavia Praha -:- Leverkusen C 30/10 03:00 OGC Nice -:- Hapoel Be'er Sheva C 30/10 03:00 Rangers FC -:- Lech Poznań D 30/10 03:00 SL Benfica -:- Standard Liège D 30/10 03:00 Granada CF -:- PAOK Saloniki E 30/10 03:00 Omonia Nikosia -:- PSV Eindhoven E 30/10 03:00 AZ Alkmaar -:- HNK Rijeka F 30/10 03:00 Real Sociedad -:- SSC Napoli F

Lịch Thi Đấu Cúp quốc gia Ý 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 29/10 29/10 00:00 Parma Calcio 1913 3:1 Pescara Calcio Vòng 3 29/10 00:00 Udinese Calcio 3:1 Vicenza Virtus Vòng 3

Thiên Bình