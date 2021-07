Lịch đi đấu bóng đá Olympic 2020 - VietNamNet cập nhật kết quả môn bóng đá tại Olympic Tokyo 2020 hôm nay ngày 31/7/2021.

Xem trực tiếp các môn thể thao Olympic Tokyo ngày 31/7:

Hôm nay (31/7), môn bóng đá namOlympic Tokyo 2020 sôi động trở lại với vòng tứ kết hứa hẹn gay cấn và quyết liệt.

Bốn cặp đấu ở vòng tứ kết gồm: Tây Ban Nha vs Bờ Biển Ngà, Nhật Bản vs New Zealand, Brazil vs Ai Cập và Hàn Quốc vs Mexico.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuậttất cả những trận đấu ở vòng tứ kết bóng đá nam Thế vận hội mùa hè.

Lịch thi đấu Tứ kết bóng đá nam Olympic 2020

Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội Bảng Kênh TT 31/7 15:00 Tây Ban Nha ?-? Bờ Biển Ngà TK 1 VTV5, BĐTV 16:00 Nhật Bản ?-? New Zealand TK 2 TTTT HD 17:00 Brazil ?-? Ai Cập TK 3 VTV5, BĐTV 18:00 Hàn Quốc ?-? Mexico TK 4 TTTT HD, VTV5 TNB

