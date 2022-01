Lịch thi đấu V-League 1 2022 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá giải VĐQG V-League 1 2022 nhanh, đầy đủ và chính xác.

Mùa giải V-League 2022 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 19/2/2022. Các đội bóng tại V-League sẽ có quãng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ngắn lại, để cầu thủ sớm hội quân chuẩn bị cho vòng đấu đầu tiên.

Sau khi Quảng Ninh bị cấm tham dự, V-League 2022 chỉ có 13 đội bóng tranh tài. Ở mỗi lượt trận, sẽ có 1 đội được nghỉ ngơi và mỗi vòng đấu chỉ diễn ra 6 trận. V-League 2022 chỉ còn 24 lượt trận, thay vì 26 vòng đấu khi có 14 đội tham dự.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2022

Tại V-League 2022, BTC đã quyết định 13 đội bóng sẽ thi đấu theo hình thức lượt đi và về, đội nào giành điểm số cao nhất ở cuối mùa giành ngôi vô địch.

Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu vào chiều 7/1, vòng đấu đầu tiên, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân của Nam Định.

Các cặp đấu còn lại gồm: Sài Gòn vs SHB Đà Nẵng, Bình Định vs Viettel, B.Bình Dương vs SLNA, Hà Tĩnh vs Hải Phòng, Hà Nội vs Thanh Hóa. Trong khi đó, CLB TP.HCM là đội được nghỉ

