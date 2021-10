Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/10 - Cập nhật kết quả bóng đá Nations League, vòng loại World Cup các khu vực châu Âu, Nam Mỹ, CONCACAF và châu Phi.

Lịch thi đấu UEFA Nations League:

10/10 - 20:00: Italy vs Bỉ (Tranh hạng 3) (On Football)

11/10 - 01:45: Tây Ban Nha - Pháp (Chung kết) (On Football)

Sau khi thua ở tứ kết, Bỉ tái ngộ Italy ở trận tranh hạng 3 UEFA Nations League

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

11/10 - 03:00: Bolivia - Peru

11/10 - 03:30: Venezuela - Ecuador

11/10 - 04:00: Colombia - Brazil

11/10 - 06:30: Argentina - Uruguay

11/10 - 07:00: Chile - Paraguay

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF

11/10 - 05:00: Jamaica - Canada

11/10 - 06:00: Mexico - Honduras

11/10 - 07:45: Panama - Mỹ

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

09/10 - 20:00: Lithuania 3-1 Bulgaria (On Sports)

09/10 - 20:00: Kazakhstan 0-2 Bosnia (On Football)

09/10 - 23:00: Azerbaijan 0-3 CH Ailen

09/10 - 23:00: Gruzia 0-2 Hy Lạp (On Sports+)

09/10 - 23:00: Thụy Điển 3-0 Kosovo (On Sports News)

09/10 - 23:00: Phần Lan 1-2 Ukraine (On Sports)

09/10 - 23:00: Scotland 3-2 Israel

10/10 - 01:45: Luxembourg 0-1 Serbia

10/10 - 01:45: Thụy Sỹ 2-0 Bắc Ailen (On Sports+)

10/10 - 01:45: Quần đảo Faroe 0-2 Áo

10/10 - 01:45: Moldova 0-4 Đan Mạch (On Sports)

10/10 - 01:45: Andorra 0-5 Anh (On Football)

10/10 - 01:45: Hungary 0-1 Albania

10/10 - 01:45: Ba Lan 5-0 San Marino (On Sports)

12/10 - 01:45: Belarus - CH Séc

12/10 - 01:45: Estonia - Wales

12/10 - 01:45: Latvia - Thổ Nhĩ Kỳ

12/10 - 01:45: Hà Lan - Gibraltar

12/10 - 01:45: Na Uy - Montenegro

12/10 - 01:45: Croatia - Slovakia

12/10 - 01:45: Đảo Síp - Malta

12/10 - 01:45: Slovenia - Nga

12/10 - 01:45: Iceland - Liechtenstein

12/10 - 01:45: Macedonia - Đức 2.05

12/10 - 01:45: Romania - Armenia

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi

09/10 - 20:00: Ai cập 1-0 Libya

09/10 - 20:00: Ethiopia 1-3 Nam Phi

09/10 - 23:00: Ghana 3-1 Zimbabwe

10/10 - 02:00: Senegal 4-1 Namibia

10/10 - 23:00: Togo - Congo

Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2023:

10/10 - 00:30: Guam 0-1 Campuchia

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế:

09/10 - 22:00: Uzbekistan 5-1 Malaysia

09/10 - 23:00: New Zealand 2-1 Curacao

10/10 - 02:15: Bồ Đào Nha 3-0 Qatar

Thiên Bình

