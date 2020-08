HLV Solskjaer cần phải tống khứ loạt "ông kễnh" trong đội hình rồi mới tính đến chuyện nổ "bom tấn" 108 triệu bảng Jadon Sancho.

Sau khi dừng bước ở bán kết Europa League, các cầu thủ MU sẽ được nghỉ xả hơi hai tuần rồi quay trở lại tập luyện chuẩn bị mùa giải mới. Riêng với Solskjaer, ông cùng các cộng sự sẽ phải bắt tay vào công tác chuyển nhượng của MU.

Lingard nằm trong danh sách cần thanh lý của MU

Nguồn tin từ Standard cho hay, việc đầu tiên mà ông thầy Na Uy cần làm là loại bỏ những "quả táo thối" trong đội hình, chính là số cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, ít được thi đấu mà vẫn hưởng lương cao.

Bản danh sách "đen" trong tay Solskjaer bao gồm Marcos Rojo, Phil Jones, Chris Smalling, Diogo Dalot, Andreas Pereira và Jesse Lingard.

MU hy vọng sẽ thu về 60 đến 80 triệu bảng khi bán hết đống hàng tồn trên. Nếu thanh lý thành công, Solskjaer đủ ngân quỹ chiêu mộ Jadon Sancho và thêm một, hai tân binh chất lượng.

Hiện tương lai cả Lingard lẫn Pereira đang khá mờ mịt. Sau sự xuất hiện của Bruno Fernandes và Pogba bình phục chấn thương, vị trí thường xuyên của bộ đôi trên là băng ghế dự bị.

Andreas Pereira có thể sang Tây Ban Nha phát triển sự nghiệp, còn Lingard cũng đang được nhiều CLB ở Anh và Italy để mắt đến.

Dưới hàng thủ, Solskjaer sẵn sàng rao bán Smalling, Phil Jones và Rojo, những người đóng góp quá ít cho MU thời gian qua.

MU đang gom tiền để nổ "bom tấn" Sancho

Diogo Dalot là trường hợp gây ngạc nhiên, nhưng bản thân cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha chưa cho thấy sự tiến bộ suốt 2 năm qua do thường xuyên bị chấn thương.

MU đang khá thận trọng trong khâu mua sắm bởi tình hình tài chính CLB bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Giai đoạn cuối mùa, mỗi trận chơi trên sân nhà Old Trafford, MU thất thu 4 triệu bảng do khán giả không được phép vào sân.

Ngoài quyết tâm chiêu mộ Jadon Sancho, Solskjaer hy vọng có thể tuyển thêm một trung vệ và một tiền vệ khác trong kỳ chuyển nhượng hè này.

* Đăng Khôi