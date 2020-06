Đội bóng thành Rome vừa tạo bước đột phá trong quá trình thương lượng với MU về việc chiêu mộ trung vệ Chris Smalling.

Sang Italy theo dạng cho mượn hè năm ngoái, sự nghiệp Smalling được hồi sinh với phong độ ấn tượng anh thể hiện trong màu áo bã trầu.

Roma muốn mua đứt Smalling

Roma muốn tiếp tục giữ cầu thủ người Anh. Bản thân Smalling cũng hạnh phúc ở môi trường mới, khi anh cùng vợ thích nghi nhanh với cuộc sống tại Italy.

Nguồn tin từ Tele Radio Stereo cho hay, sau nhiều cuộc thương thảo, Roma và MU đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về trường hợp Smalling.

Theo đó, trung vệ 30 tuổi này sẽ tiếp tục khoác áo Roma mùa tới theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản đội bóng thủ đô mua đứt vào hè năm sau với giá 16 triệu bảng.

Do AS Roma đang gặp khó khăn về tài chính nên không đủ lượng tiền mặt giao dịch với Quỷ đỏ. Do vậy, họ cố gắng tìm giải pháp hợp lý nhất, thanh toán phí chuyển nhượng cho MU trong 2 năm tới.

Ban đầu, phía đội bóng nước Anh yêu cầu khoản tiền 22 triệu bảng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, họ chấp nhận giảm mức phí đề nghị xuống 16 triệu bảng.

Mùa này, Smalling đã thi đấu 28 trận cho AS Roma, giúp CLB giữ sạch lưới 9 lần và ghi được hai bàn thắng.

Chris Smalling không còn nằm trong kế hoạch của HLV Solskjaer nên MU quyết định đẩy anh đi trong bối cảnh cạnh tranh vị trí ở Old Trafford khá khó khăn.

* An Nhi