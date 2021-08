Với 5 HCV giành được cùng 2 kỷ lục thế giới và 2 kỷ lục Olympic, kình ngư người Mỹ Caeleb Dressel trở thành VĐV xuất sắc nhất Olympic Tokyo 2020.

Video Caeleb Dressel giành HCV 50m tự do nam, phá kỷ lục Olympic:

Sau 16 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, Olympic Tokyo 2020 chính thức khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Mỹ.

Đoàn thể thao của xứ sở cờ hoa đã giành tổng cộng 39 HCV, 41 HCB và 33 HCĐ, xếp trên Trung Quốc với 1 HCV nhiều hơn. Mỹ cũng là đoàn duy nhất giành tổng cộng hơn 100 huy chương các loại.

Caeleb Dressel là VĐV xuất sắc nhất Olympic 2020

Về mặt cá nhân, Caeleb Dressel của Mỹ không chỉ là kình ngư xuất sắc nhất ở môn bơi mà còn là VĐV xuất sắc nhất Olympic 2020 khi giành tổng cộng 5 HCV.

Trong đó, có 3 HCV ở các nội dung cá nhân gồm bơi 50m tự do, 100m tự do và 100m bướm. 2 HCV ở các nội dung bơi tiếp sức 4x100m tự do nam và tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam.

Với thành tích này, VĐV 24 tuổi xứng đáng là truyền nhân của VĐV bơi lội huyền thoại của Mỹ Michael Phelps. Anh còn phá 2 kỷ lục thế giới và 2 kỷ lục Olympic.

Trong khi đó, Emma McKeon là nữ VĐV xuất sắc nhất tại Thế vận hội năm nay. Kình ngư của Úc giành tổng cộng 7 huy chương, trong đó có 4 HCV (2 HCV cá nhân và 2 HCV bơi tiếp sức) và 3 HCĐ khác.

Ngoài ra, còn có một số VĐV xuất sắc khác như VĐV Elaine Thompson của Jamaica (3 HCV điền kinh, An San của Hàn Quốc (3 HCV bắn cung) hay Lisa Carrington của New Zealand (2 HCV canoeing)....

Sau Thế vận hội mùa hè Tokyo, Paris sẽ là chủ nhà của kỳ Olympic thứ 33 trong lịch sử.

