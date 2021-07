VietNamNet cập nhật kênh sóng phát trực tiếp môn bóng đá nam Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020.

Sau khi kết thúc vòng bảng, 8 đội bóng xuất sắc nhất lọt vào vòng Tứ kết môn bóng đá nam với 4 cặp đấu gồm: Tây Ban Nha vs Bờ Biển Ngà, Nhật Bản vs New Zealand, Brazil vs Ai Cập và Hàn Quốc vs Mexico.

Đài truyền hình Việt Nam là đơn vị nắm bản quyền phát sóng trực tiếp các môn thi đấu của Olympic 2020, đặc biệt các nội dung thi đấu có sự tranh tài của VĐV Việt Nam, trong đó có bóng đá nam.

Bóng đá nam Olympic Tokyo đã bước vòng Tứ kết

Các cuộc tranh tài của môn bóng đá nữ và nam được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV6, VTV9.

Ngoài ra, người hâm mộ có thể theo dõi trên các kênh Bóng đá TV, Bóng đá TV SD/HD và HTV thể thao.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp những trận đấu đáng chú ý tại Thế vận hội mùa hè năm nay.

Tấm HCV bóng đá nam Olympic vẫn là tấm huy chương danh giá, được coi là "World Cup bóng đá trẻ". Do diễn ra muộn một năm nên các đội bóng vẫn là U23, nhưng độ tuổi được chấp nhận tại môn bóng đá nam lần này là 24. Mỗi đội bóng vẫn sẽ được tăng cường, bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi.

Lịch thi đấu vòng Tứ kết bóng đá nam Olympic 2020

Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội Bảng Kênh TT 31/7 15:00 Tây Ban Nha ?-? Bờ Biển Ngà TK 1 16:00 Nhật Bản ?-? New Zealand TK 2 17:00 Brazil ?-? Ai Cập TK 3 18:00 Hàn Quốc ?-? Mexico TK 4

Thiên Bình