Trực tiếp bóng đá La Liga vòng 37 với cuộc chiến vì ngôi đầu đầy hấp dẫn giữa Atletico và Real Madrid. Bên cạnh đó, Barcelona cũng quyết tâm níu giữ hi vọng về màn lật ngược thế cờ ở 2 vòng đấu cuối cùng.

Đội hình thi đấu trận Atletico vs Osasuna

Atletico: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Trippier, Saul, Koke, Llorente, Carrasco, Suarez, Correa.

Osasuna: Herrera, Ramalho, Garcia, Garcia, Cruz, Barja, Moncayola, Brasanac, Jony, Garcia, Budimir.



Đội hình thi đấu trận Barca vs Celta

Barca: Stegen, Lenglet, Pique, Araujo, Busquets, Alba, Pedri, Moriba, Dembele, Messi, Griezmann.

Celta Vigo: Villar, Vazquez, Aidoo, Araujo, Martin, Beltran, Mendez, Suarez, Nolito, Aspas, Mina.



Đội hình thi đấu trận Bilbao vs Real

Bilbao: Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga; Morcillo, Dani García, Vencedor, Berenguer; Sancet, Williams

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Miguel; Casemiro, Modric, Valverde; Rodrygo, Vinicius; Benzema

*Dưới đây là những diến biến cập nhật...