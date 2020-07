Hitachi cung cấp nhiều model máy bơm nước với công suất đa dạng, phù hợp nhu cầu từ cơ bản đến cao cấp. Từng sản phẩm máy bơm Hitachi được chứng nhận tiêu chuẩn RoHS, ISO 9001 về quản lý chất lượng và ISO 14001 về quản lý môi trường.

Dưới đây là ba mẫu máy bơm tiêu biểu cho từng phân khúc của Hitachi, chúng đều sở hữu nhiều điểm mạnh cả về thiết kế lẫn hiệu năng, mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dùng.

WM-P750GX - máy bơm cao cấp cho biệt thự

Là mẫu máy bơm cao cấp của Hitachi, WM-P750GX sở hữu những công nghệ, tính năng hiện đại, trong đó đáng chú ý là công suất cao lên tới 750W, tích hợp công nghệ biến tần Inverter cho hiệu năng mạnh mẽ nhưng đồng thời vẫn tiết kiệm điện năng và vận hành êm ái, phù hợp với không gian biệt thự có nhu cầu dùng nước lớn.

WM-P750GX sử dụng động cơ DC không chổi than, không chỉ giúp tăng cường hiệu suất hoạt động so với động cơ chổi than truyền thống, tránh hao mòn do ma sát gây tiêu tốn năng lượng và giảm tuổi thọ động cơ, mà còn đem lại sự êm ái khi vận hành.

Kết hợp cùng công nghệ Inverter, WM-P750GX không chỉ mang đến hiệu năng vượt trội, đảm bảo động cơ hoạt động ở tốc độ cùng với áp lực dòng chảy thực tế, cho áp suất nước ổn định tại tất cả vòi xả mà còn tiết kiệm đáng kể điện năng so với máy bơm thông thường.

Về thiết kế, WM-P750GX được cấu thành từ những vật liệu cao cấp, thân bơm, đầu hút/đẩy hay trục bơm từ thép không gỉ. Trong khi đó, cánh và buồng bơm bên trong được thiết kế chuyên dụng theo kiểu hợp khối liền trục, đảm bảo hoạt động ổn định trong nhiều giờ, hạn chế tình trạng cánh bị biến dạng do áp lực nước lớn.

WM-P750GX được trang bị hai rơle cảm biến nhiệt đo nhiệt độ nước/nhiệt độ máy và cảm biến nước kiểm tra đầu vào. Khi nước quá nóng hoặc không có nước vào, các rơ-le sẽ khiến máy bơm ngừng hoạt động, đồng thời hiển thị lỗi trên bảng điều khiển điện tử để người dùng có thể dễ dàng quan sát thấy và khắc phục.

TM-60L - máy bơm Tuabin mạnh mẽ cho nhà phố liền kề

TM-60L nằm trong danh mục máy bơm Tuabin mới của Hitachi, hướng tới những đối tượng người dùng sinh sống tại các nhà phố liền kề, đông dân cư, nơi độ ồn có thể là một vấn đề lớn, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ để xử lý, phân bổ lượng lớn nước đi khắp các phòng. Với công suất chỉ 150W nhưng lại đạt được lưu lượng nước cao lên tới 60 lít/phút, máy bơm nước Hitachi TM-60L có thể cấp nước cho 7 vòi cùng một lúc, vô cùng thoải mái cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, thậm chí cả với mục đích kinh doanh dịch vụ giặt ủi.

Sử dụng công nghệ cánh quạt tuabin vận hành tự động mới nhất, máy bơm Hitachi TM-60L “ghi điểm” với độ ồn tối đa khi hoạt động chỉ ở mức 49dB, giảm xấp xỉ tới 50% trên TM-60L so với những mẫu máy bơm phổ thông. Về cấu tạo, cánh quạt của máy bơm tuabin Hitachi có diện tích bề mặt lớn, được thiết kế đặc biệt để có thể khắc phục tình trạng tích tụ chất bẩn như sạn, cát trong nước hoặc rỉ sét từ đường ống nước.

Trên model TM-60L, bình tích áp của máy chứa đầy khí nitơ, mạ nhiều lớp chống gỉ và lót màng cao su, ngăn cách tuyệt đối với nước nên không bị gỉ trong suốt vòng đời sử dụng và người dùng cũng không cần phải nạp gas, góp phần kéo dài tuổi thọ cho máy bơm. Ngoài ra TM-60L cũng được cấu thành từ các vật liệu cao cấp, thân bơm, đầu hút hay trục bơm đều làm từ thép không gỉ bền bỉ, chống ăn mòn.

W-P200NH - bơm đẩy cao cho phân khúc phổ thông

W-P200NH thuộc dòng máy bơm đẩy cao phân khúc phổ thông của Hitachi, đáp ứng nhu cầu cơ bản là hút nước từ bể ngầm đưa lên bể chứa trên cao. Có cột áp 30 mét và độ đẩy cao 21 mét, chiếc máy bơm này sẽ phù hợp cho dùng gia đình từ 4-5 tầng trở xuống.

Với động cơ công suất 200W và họng hút xả đường kính 25mm, W-P200NH cho lực hút mạnh, lưu lượng nước bơm tối đa có thể đạt 52 lít/phút, rút ngắn đáng kể thời gian bơm nước và tiết kiệm điện cho chủ sở hữu.

Là sản phẩm phân khúc phổ thông nhưng máy bơm Hitachi W-P200NH vẫn sử dụng nhiều nguyên liệu chất lượng cao. Cánh bơm, nắp chụp cánh bơm được làm từ đồng thau; vỏ động cơ làm bằng chất liệu tốt giúp thoát nhiệt nhanh, các đường kết nối vào ra được làm bằng nhựa cao cấp chống gỉ sét, động cơ quấn 100% bằng đồng và được tích hợp sẵn rơle nhiệt điện trở và cảm biến nhiệt độ nước để ngăn chặn tình trạng quá nhiệt, biến dạng linh kiện khi sử dụng.

Hitachi còn nhiều mẫu máy bơm khác, tuỳ thuộc vào công suất mong muốn hoặc nhu cầu để bạn có thể lựa chọn, nhưng về cơ bản ba model trên đây là những cái tên tiêu biểu nhất cho từng phân khúc và đối tượng giúp người dùng tận hưởng nguồn nước dổi dào, ổn định với chất lượng vượt trội.

